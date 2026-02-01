Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu! +8 foto
Foto: Captură X/NoKai
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu" FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!

George Neagu
Publicat: 01.02.2026, ora 15:50
  • Real Madrid - Rayo Vallecano. Fanii lui Real Madrid și-au fluierat din nou favoriții înaintea meciului din etapa #22 din La Liga, dar și în timpul partidei. Vinicius (25 de ani) a fost întâmpinat cu ostilitate și fluierat la fiecare atingere de balon.
  • Este pentru a doua oară în decurs de două săptămâni când suporterii Realului îi fluieră pe jucători, din cauza jocului slab prestat de echipă.

La mijlocul lunii ianuarie, în meciul cu Levante din etapa 20, jucătorii „galactici” au avut parte de o primire ostilă pe „Santiago Bernabeu”.

Jude Bellingham și Vinicius au fost principalele ținte ale fanilor, brazilianul fiind vizibil afectat.

Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu”!

Nici în meciul cu Rayo Vallecano, de astăzi, jucătorii lui Real Madrid nu au scăpat de fluierăturile fanilor. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că echipa favorită nu a reușit să obțină calificarea directă în optimile Ligii Campionilor.

Echipa lui Alvaro Arbeloa va juca în play-off, acolo unde va da peste Benfica, echipa care a învins-o cu scorul de 4-2 în ultima etapă din grupa principală a competiției.

Astfel, „au fost fluierături, mai puține decât data trecută, dar mai ales îndreptate către Bellingham și Vinicius. Ovații pentru Mbappe… și avertisment pentru Arbeloa”, scrie marca.com.

În minutul 2 al partidei, Vinicius a pătruns periculos în careu, după ce l-a depășit pe Andrei Rațiu, dar Mendy a respins. Brazilianul s-a întors către fani și a cerut încurajări din tribune.

Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai
Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai

Galerie foto (8 imagini)

Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai Vinicius, din nou fluierat de fanii lui Real Madrid. Foto: X/NoKai
+8 Foto
Huiduielile au început de când au ieșit jucătorii la încălzire. Au fost fluierături și la prezentarea echipelor de start.

În momentul în care jucătorii celor două echipe s-au aliniat pe teren înainte de începutul partidei, au început din nou huiduielile. Valverde, Huijsen, Bellingham și Vinicius au fost cei mai apostrofați, scrie as.com.

Răspunsul lui Vinicius: GOLAZO, de lângă Rațiu!

În ciuda unei alte primiri ostile pe „Santiago Bernabeu”, Vinicius și-a arătat din nou clasa.

În minutul 15, acesta a primit mingea pe partea stângă și a înaintat în viteză spre poartă. Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo, a ieșit în întâmpinarea brazilianului, dar nu a reușit să-l deposedeze.

Vinicius l-a driblat scurt pe român și a șutat, sub la colțul lung al porții apărate de Batalla.

Golul înscris de Vinicius. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul înscris de Vinicius. Foto: Captură/Prima Sport 1
Golul înscris de Vinicius. Foto: Captură/Prima Sport 1

Andrei Rațiu este titular în partida împotriva celor de la Real Madrid, fiind abia recuperat după o accidentare suferită în meciul cu Mallorca de pe 11 ianuarie.

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Real Madrid Rayo Vallecano la liga vinicius andrei ratiu
09:00
