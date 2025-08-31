Dezastru pentru Ferrari  Hamilton și Leclerc nu au încheiat cursa, iar Lando Norris a abandonat » Piastri a ieșit câștigător
Lando Norris. Foto: IMAGO
Formula 1

Dezastru pentru Ferrari Hamilton și Leclerc nu au încheiat cursa, iar Lando Norris a abandonat » Piastri a ieșit câștigător

alt-text George Neagu
Publicat: 31.08.2025, ora 20:49
  • Marele Premiu al Olandei a venit cu un dezastru pentru Ferrari, după ce Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani) nu au încheiat cursa.
  • De asemenea, Lando Norris a abandonat din cauza unor probleme la motor.

Oscar Piastri (McLaren) a ieșit câștigător în cursă, iar marea surpriză a fost Isack Hadjar, pilotul celor de la Racing Bulls, care a încheiat pe locul trei.

Dezastru pentru Ferrari în Marele Premiu al Olandei

Marele Premiu al Olandei a fost câștigat de Oscar Piastri, de la McLaren, după ce Lando Norris a abandonat cursa în momentul când era pe locul secund, iar Lewis Hamilton și Charles Leclerc nu au încheiat-o.

Pentru Ferrari, cursa din Olanda a fost una dezastruoasă. Lewis Hamilton s-a izbit de parapet, iar Charles Leclerc a fost lovit de Kimi Antonelli. Cei doi piloți ai Scuderiei nu au putut termina cursa.

De asemenea, Lando Norris a fost nevoit să abandoneze cursa în turul 65, atunci când era pe locul secund în spatele lui Piastri, din cauza unor probleme la motor.

Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei

Pilotul australian de la McLaren a profitat de abandonul colegului său și a câștigat cursa. Pe locul secund s-a clasat Max Verstappen și pe locul trei Isack Hadjar, marea surpriză a zilei.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda:

  • 1. Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
  • 2. Lando Norris (McLaren) 275
  • 3. Max Verstappen (RedBull) 205
  • 4. George Russell (Mercedes) 184
  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) 151
  • 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109
  • 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 64
  • 8. Alexander Albon (Williams) 64
  • 9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
  • 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
  • 11. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  • 12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30
  • 13. Esteban Ocon (Haas) 28
  • 14. Pierre Gasly (Alpine) 20
  • 15. Liam Lawson (Racing Bulls) 20
  • 16. Oliver Bearman (Haas) 16
  • 17. Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
  • 18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
  • 19. Yuki Tsunoda (RedBull) 12
  • 20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  • 21. Jack Doohan (Alpine) 0

Marele Premiu olanda ferrari lando norris
