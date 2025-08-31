Dezastru pentru Ferrari  Hamilton și Leclerc nu au încheiat cursa, iar Lando Norris a abandonat » Piastri a ieșit câștigător

- Marele Premiu al Olandei a venit cu un dezastru pentru Ferrari, după ce Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani) nu au încheiat cursa.
- De asemenea, Lando Norris a abandonat din cauza unor probleme la motor.
Oscar Piastri (McLaren) a ieșit câștigător în cursă, iar marea surpriză a fost Isack Hadjar, pilotul celor de la Racing Bulls, care a încheiat pe locul trei.
Dezastru pentru Ferrari în Marele Premiu al Olandei
Marele Premiu al Olandei a fost câștigat de Oscar Piastri, de la McLaren, după ce Lando Norris a abandonat cursa în momentul când era pe locul secund, iar Lewis Hamilton și Charles Leclerc nu au încheiat-o.
Pentru Ferrari, cursa din Olanda a fost una dezastruoasă. Lewis Hamilton s-a izbit de parapet, iar Charles Leclerc a fost lovit de Kimi Antonelli. Cei doi piloți ai Scuderiei nu au putut termina cursa.
De asemenea, Lando Norris a fost nevoit să abandoneze cursa în turul 65, atunci când era pe locul secund în spatele lui Piastri, din cauza unor probleme la motor.
Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei
Pilotul australian de la McLaren a profitat de abandonul colegului său și a câștigat cursa. Pe locul secund s-a clasat Max Verstappen și pe locul trei Isack Hadjar, marea surpriză a zilei.
Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda:
- 1. Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
- 2. Lando Norris (McLaren) 275
- 3. Max Verstappen (RedBull) 205
- 4. George Russell (Mercedes) 184
- 5. Charles Leclerc (Ferrari) 151
- 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109
- 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 64
- 8. Alexander Albon (Williams) 64
- 9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
- 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
- 11. Lance Stroll (Aston Martin) 32
- 12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30
- 13. Esteban Ocon (Haas) 28
- 14. Pierre Gasly (Alpine) 20
- 15. Liam Lawson (Racing Bulls) 20
- 16. Oliver Bearman (Haas) 16
- 17. Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
- 18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
- 19. Yuki Tsunoda (RedBull) 12
- 20. Franco Colapinto (Alpine) 0
- 21. Jack Doohan (Alpine) 0