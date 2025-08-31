Dezastru pentru Ferrari  Hamilton și Leclerc nu au încheiat cursa, iar Lando Norris a abandonat » Piastri a ieșit câștigător

Marele Premiu al Olandei a venit cu un dezastru pentru Ferrari, după ce Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani) nu au încheiat cursa.

De asemenea, Lando Norris a abandonat din cauza unor probleme la motor.

Oscar Piastri (McLaren) a ieșit câștigător în cursă, iar marea surpriză a fost Isack Hadjar, pilotul celor de la Racing Bulls, care a încheiat pe locul trei.

Dezastru pentru Ferrari în Marele Premiu al Olandei

Marele Premiu al Olandei a fost câștigat de Oscar Piastri, de la McLaren, după ce Lando Norris a abandonat cursa în momentul când era pe locul secund, iar Lewis Hamilton și Charles Leclerc nu au încheiat-o.

Pentru Ferrari, cursa din Olanda a fost una dezastruoasă. Lewis Hamilton s-a izbit de parapet, iar Charles Leclerc a fost lovit de Kimi Antonelli . Cei doi piloți ai Scuderiei nu au putut termina cursa.

De asemenea, Lando Norris a fost nevoit să abandoneze cursa în turul 65, atunci când era pe locul secund în spatele lui Piastri, din cauza unor probleme la motor.

Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei

Pilotul australian de la McLaren a profitat de abandonul colegului său și a câștigat cursa. Pe locul secund s-a clasat Max Verstappen și pe locul trei Isack Hadjar, marea surpriză a zilei.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda:

1. Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (RedBull) 205

4. George Russell (Mercedes) 184

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alexander Albon (Williams) 64

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11. Lance Stroll (Aston Martin) 32

12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13. Esteban Ocon (Haas) 28

14. Pierre Gasly (Alpine) 20

15. Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16. Oliver Bearman (Haas) 16

17. Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19. Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20. Franco Colapinto (Alpine) 0

21. Jack Doohan (Alpine) 0

