Hermannstadt - Rapid 0-3. Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, făcute după victoria de la Sibiu.

Oficialul Rapidului a admis că formația antrenată de Costel Gâlcă a început modest partida, însă a subliniat că alb-vișiniii au crescut vizibil în repriza secundă, pe care a descris-o drept una la nivel de echipă campioană.

Hermannstadt - Rapid 0-3 . Țicleanu: „ N-aș fi de acord cu remarca lui Angelescu”

„N-aş fi de acord cu remarca preşedintelui, că Rapidul a arătat a echipă campioană, mi s-a părut că Sibiul a avut probleme, iar Rapidul le-a exploatat.

Eu zic că au jucat (n.r. - jucătorii Rapidului) într-un 2/4, o alergare uşoară, nu mi-au dat impresia că au forţat, nu sunt în panică, nu le iese jocul, nu văd pe unul cu siguranţa asta.

La felul în care au jucat, cred că vor fi foarte puţine schimbări pentru meciul cu Petrolul. Dacă e să facă o schimbare, asta este, în locul lui Christensen să intre Moruţan.

Linia de mijloc influenţează mult, ajută mult echipa”, a spus Țicleanu, conform orangesport.ro.

Rapid s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt, grație golurilor marcate de Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83).

Nu am început bine meciul. Hermannstadt a fost foarte agresivă și e cunoscut faptul că echipele lui Dorinel Munteanu fac un presing agresiv. Toată prima repriză, chiar dacă am înscris, nu a fost foarte bună. Dar în a doua repriză am arătat ca o echipă campioană, într-adevăr a fost altceva. Dar mă rog, și în prima, nu pot să zic, am avut gol, am avut încă o ocazie, dar așa, per total, mă așteptam la un pic mai mult. Victor Angelescu, la Prima Sport

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 48 de puncte, cu două mai mult față de Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

VIDEO: Golul superb înscris de Grameni

