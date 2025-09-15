Încă un român în Liga Campionilor Arbitrul Marian Barbu va debuta în cea mai importantă competiție intercluburi. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

Arbitrul Marian Barbu (37 de ani) a fost desemnat să conducă meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt.

Acesta va reprezenta debutul oficial al „centralului” în faza principală din Liga Campionilor.

Istvan Kovacs (40 de ani), care a arbitrat finala sezonului trecut, va oficia întâlnirea dintre Olympiacos și Pafos.

Ambele partide se vor disputa astăzi, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor.

Meciul Olympiacos – Pafos va fi transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în timp ce Slavia Praga – Bodo/Glimt va putea fi urmărit pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Arbitrul Marian Barbu debutează în Liga Campionilor

Marian Barbu, care a arbitrat câte patru meciuri în Conference și Europa League, își va face debutul în Liga Campionilor.

La cele două tușe se vor afla Mircea Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu. Arbitru de rezervă va fi Sebastian Colțescu.

În camera VAR se va afla croatul Ivan Bebek, asistat de Ovidiu Hațegan.

Observator UEFA este spaniolul Juan Antonio Fernandez Marin, iar delegat UEFA, Aristidis Stavropoulos din Grecia.

39 de meciuri a arbitrat Ovidiu Hațegan în Liga Campionilor, fiind românul cu cele mai multe apariții ca „central” în prestigioasa competiție continentală. Pe locul al doilea se situează Istvan Kovacs, cu 30 de partide conduse. Recordul este deținut de germanul Felix Brych, care a oficiat 69 de meciuri

Marian Barbu are experiența a peste 100 de meciuri în Superliga, 43 de jocuri în Liga 2 și alte 12 în Cupa României.

Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Olympiacos și Pafos

Meciul dintre Olympiacos și Pafos va fi arbitrat de Istvan Kovacs, cel care a condus sezonul trecut finala Ligii Campionilor dintre PSG și Inter (5-0).

Kovacs îi va avea ca asistenți pe Mihai Marius Marica și pe Ferencz Tunyogi. Arbitru de rezervă este Szabolcs Roland Kovacs, fratele lui Istvan.

În camera VAR se vor afla Cătălin Sorin Popa și Marcel Bîrsan (asistent)

Observator UEFA va fi olandezul Marinus Koopman, iar delegat UEFA, Artur Azaryan din Armenia.

Programul primei runde din Liga Campionilor:

16 septembrie:

19:45 – Athletic Bilbao vs Arsenal

19:45 – PSV vs Royale Union SG

22:00 – Benfica vs Qarabag

22:00 – Juventus vs Dortmund

22:00 – Real Madrid vs Marseille

22:00 – Tottenham vs Villarreal

17 septembrie:

19:45 – Olympiacos vs Pafos

19:45 – Slavia Praga vs Bodo/Glimt

22:00 – Ajax vs Inter

22:00 – Bayern vs Chelsea

22:00 – Liverpool vs Atletico Madrid

22:00 – PSG vs Atalanta

18 septembrie:

19:45 – Club Brugge vs Monaco

19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen

22:00 – Frankfurt vs Galatasaray

22:00 – Manchester City vs Napoli

22:00 – Newcastle vs Barcelona

22:00 – Sporting vs Kairat Almaty

