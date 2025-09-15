Încă un român în Liga Campionilor Arbitrul Marian Barbu va debuta în cea mai importantă competiție intercluburi. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

- Arbitrul Marian Barbu (37 de ani) a fost desemnat să conducă meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt.
- Acesta va reprezenta debutul oficial al „centralului” în faza principală din Liga Campionilor.
- Istvan Kovacs (40 de ani), care a arbitrat finala sezonului trecut, va oficia întâlnirea dintre Olympiacos și Pafos.
Ambele partide se vor disputa astăzi, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor.
Meciul Olympiacos – Pafos va fi transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în timp ce Slavia Praga – Bodo/Glimt va putea fi urmărit pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
Arbitrul Marian Barbu debutează în Liga Campionilor
Marian Barbu, care a arbitrat câte patru meciuri în Conference și Europa League, își va face debutul în Liga Campionilor.
La cele două tușe se vor afla Mircea Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu. Arbitru de rezervă va fi Sebastian Colțescu.
În camera VAR se va afla croatul Ivan Bebek, asistat de Ovidiu Hațegan.
Observator UEFA este spaniolul Juan Antonio Fernandez Marin, iar delegat UEFA, Aristidis Stavropoulos din Grecia.
Marian Barbu are experiența a peste 100 de meciuri în Superliga, 43 de jocuri în Liga 2 și alte 12 în Cupa României.
Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Olympiacos și Pafos
Meciul dintre Olympiacos și Pafos va fi arbitrat de Istvan Kovacs, cel care a condus sezonul trecut finala Ligii Campionilor dintre PSG și Inter (5-0).
Kovacs îi va avea ca asistenți pe Mihai Marius Marica și pe Ferencz Tunyogi. Arbitru de rezervă este Szabolcs Roland Kovacs, fratele lui Istvan.
În camera VAR se vor afla Cătălin Sorin Popa și Marcel Bîrsan (asistent)
Observator UEFA va fi olandezul Marinus Koopman, iar delegat UEFA, Artur Azaryan din Armenia.
Galerie foto (7 imagini)
Programul primei runde din Liga Campionilor:
16 septembrie:
- 19:45 – Athletic Bilbao vs Arsenal
- 19:45 – PSV vs Royale Union SG
- 22:00 – Benfica vs Qarabag
- 22:00 – Juventus vs Dortmund
- 22:00 – Real Madrid vs Marseille
- 22:00 – Tottenham vs Villarreal
17 septembrie:
- 19:45 – Olympiacos vs Pafos
- 19:45 – Slavia Praga vs Bodo/Glimt
- 22:00 – Ajax vs Inter
- 22:00 – Bayern vs Chelsea
- 22:00 – Liverpool vs Atletico Madrid
- 22:00 – PSG vs Atalanta
18 septembrie:
- 19:45 – Club Brugge vs Monaco
- 19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen
- 22:00 – Frankfurt vs Galatasaray
- 22:00 – Manchester City vs Napoli
- 22:00 – Newcastle vs Barcelona
- 22:00 – Sporting vs Kairat Almaty