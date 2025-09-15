Ucraina se calificase în finala mică a Euroligii la fotbal pe plajă, unde ar fi trebuit să înfrunte Belarus pentru medalia de bronz.

Adică principalul aliat al Rusiei lui Vladimir Putin, țară care a invadat Ucraina inclusiv de pe teritoriul Belarusului.

Ucrainenii au anunțat după înfrângerea din semifinale, 1-4 cu Italia, că nu se vor prezenta la finala mică. Știau deja că vor înfrunta Belarusul, învins de Spania, 2-6.

„Adversara Ucrainei în meciul pentru locul 3 ar fi trebuit să fie echipa care reprezintă țara cu un președinte autoproclamat. Acest duel va fi boicotat de naționala noastră, deoarece Belarusul este marionetă unei țări teroriste”, a fost anunțul făcut de Asociația Ucraineană de Fotbal pe Plajă.

Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Ne omoară poporul!”

Înainte de ora la care ar fi trebuit să se dispute meciul, antrenorul Mykola Kostenko și jucătorii săi au transmis un nou mesaj în care au criticat prezența sportivilor bieloruși la competițiile internaționale:

„Astăzi, Ucraina plătește zilnic cu viața poporului său pentru libertate și pace în Europa. În acest război, Belarus este aliatul Rusiei. De pe teritoriul său pleacă rachetele care ne omoară civilii!

Iar acum vedem cum sportivii lor merg pe arenele Europei ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Nu putem accepta așa ceva! Sportul nu trebuie să-i acopere pe cei care susțin războiul.

Dorim să mulțumim sincer naționalelor Estoniei, Lituaniei și Letoniei, care au refuzat să joace cu Belarus. Acesta este curaj adevărat, solidaritate adevărată!

Și un apel către federațiile internaționale: faceți alegerea corectă! Agresorii și aliații lor nu au dreptul să fie printre noi! Nici în fotbal, nici în alt sport!

Azi, 14 septembrie, naționala masculină de fotbal pe plajă a Ucrainei boicotează meciul pentru locul 3 în Superfinala Euroligii de fotbal pe plajă 2025.

Slavă Ucrainei! Slavă eroilor! Ucraina, mai presus de toate!”.

Belarusul a câștigat bronzul la „masa verde”

Finala mică era programată la ora 16:15, ora României, însă numai jucătorii bieloruși s-au prezentat la arenă. După 18 minute de așteptare, timp în care ucrainenii nu s-au prezentat, arbitrii au fluierat finalul meciului.

Beach Soccer Worldwide, forul internațional, a anunțat că Belarus a câștigat la „masa verde” bronzul turneului.

Euroliga a fost câștigată de Italia, gazda Superfinalei, după victoria cu Spania, 8-5.

România a revenit în Divizia A a Euroligii

Retrogradată anul trecut după ce nu s-a prezentat la Superfinala de la Alghero, Italia, naționala României a obținut în acest week-end promovarea în elita fotbalului pe plajă din Europa.

„Tricolorii” au trecut în faza grupelor de Malta, 7-4, și Kazahstan, 4-3 după prelungiri, reușind să învingă în semifinale Azerbaidjanul, scor 5-3.

Cum cele două finaliste aveau garantată promovarea, eșecul din ultimul act în fața Lituaniei, 3-4, nu a mai contat.

Lotul României: Andrei-Paul Neag, Valentin Dumitrică, Enis Bolat, Ionuț Florea, Gheorghe Andrescu, Marian Măciucă, Ionel Posteucă, Toma Vincene, Vlad-Florin Suciu, Daniel Zaharia. Antrenor: Ionuț Florea

