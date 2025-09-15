Raphinha (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători de la Barcelona, nu a fost titular în meciul cu Valencia (6-0).

Fotbalistul ar fi fost pedepsit de tehnicianul Hansi Flick (60 de ani) după ce a întârziat la ședința de duminică dimineață.

Flick ales să înceapă meciul cu Marcus Rashford, măsură similară cu cea aplicată anterior de Flick unor jucători precum Kounde sau Inaki Pena.

Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului

Hansi Flick e cunoscut pentru că ține foarte mult la punctualitate.

„Poate că în Spania există o mentalitate diferită, dar trebuie să clarific lucrurile. Presiunea și atenția din exterior sunt foarte mari. Aceștia sunt profesioniști și trebuie să ajungă la timp.

Este a treia oară când se întâmplă (de două ori cu Kounde și o dată cu Inaki Pena) și nu aveam altă opțiune. Ar fi putut să vină mai devreme, nu era o problemă”, declara Flick, sezonul trecut.

Alți antrenori dau amenzi pentru întârzieri, dar Flick pedepsește printr-un mod care îi afectează mai mult, conform as.com.

148 de meciuri a adunat Raphinha la Barcelona, în care a marcat 57 de goluri și a oferit 51 de pase decisive

Raphinha a răspuns pedepsei lui Flick cu o „dublă”

În meciul cu Valencia, scorul a fost deschis de Fermin Lopez în minutul 29.

În repriza a doua, Bardghji a fost înlocuit de Raphinha, iar jocul catalanilor s-a schimbat.

La scurt timp după intrare, Raphinha a marcat, iar Fermin Lopez și-a trecut în cont „dubla” la trei minute de la reușita brazilianului.

În minutul 66, Raphinha a mai înscris o dată, iar în minutele 86 și 90, Lewandowski a reușit și el o „dublă”.

Am jucat unii pentru alții. Exact asta ne-am dorit să vedem astăzi. Au făcut-o foarte bine. Titularii au fost fantastici, dar jucătorii care au intrat de pe bancă au ridicat nivelul echipei. Totul ține de echipă, nu de mine sau de un singur jucător, așa că trebuie să ne concentrăm pe colectiv. Hansi Flick

Ce urmează pentru Barcelona

Catalanii se află pe locul 2 în La Liga, cu 10 puncte, după cele patru meciuri jucate.

Elevii lui Flick se pregătesc pentru meciul din Liga Campionilor, cu Newcastle, care va avea loc pe 18 septembrie, de la ora 22:00.

Apoi, pe 21 septembrie, vor juca în La Liga cu Getafe.

