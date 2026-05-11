Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene

Marie-Louise Eta (34 de ani), tehnicianul celor de la Union Berlin, a devenit prima femeie care câștigă un meci din postura de antrenor principal într-una dintre primele cinci ligi masculine ale Europei.

Union Berlin s-a impus duminică pe terenul lui Mainz, scor 3-1, în Bundesliga.

Eta a preluat banca lui Union Berlin în aprilie, ca interimară, după demiterea lui Steffen Baumgart.

Marie-Louise Eta a devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene

Acesta a fost primul succes al echipei din luna martie. Înaintea victoriei cu Mainz, Eta avea o remiză și două înfrângeri în primele trei meciuri la conducerea formației din Berlin.

Union a deschis scorul prin Andrej Ilic (minutul 38), însă Mainz a egalat prin Sheraldo Becker (minutul 48). Finalul le-a aparținut oaspeților: Oliver Burke a marcat în minutul 88, iar Josip Juranovic a închis tabela în prelungiri.

Victoria a dus-o pe Union Berlin pe locul 12 în Bundesliga, cu 36 de puncte.

FOTO. Marie-Louise Eta a sărbătorit la finalul meciului cu Mainz

La final, Eta a sărbătorit alături de jucători și de fanii lui Union, iar apoi a vorbit despre importanța rezultatului.

„Ești fericit, vrei să câștigi meciuri. Așa este mereu și așa a fost și astăzi. Și modul în care s-a întâmplat a fost grozav, felul în care am reușit să ducem lucrurile la bun sfârșit”, a declarat Marie-Louise Eta, conform nbcnews.com.

Deși rolul său are o încărcătură istorică importantă, Eta fiind prima femeie aflată într-o astfel de poziție care câștigă un meci în primele cinci ligi masculine ale Europei, antrenoarea a insistat că obiectivul principal rămâne cel sportiv.

Nu despre asta a fost vorba. A fost vorba despre a face treaba cât mai bine posibil, despre a obține puncte, despre a câștiga meciuri, iar pentru asta am muncit în fiecare zi. Este grozav că am putut obține cele trei puncte aici astăzi, cred că am arătat o prestație bună, iar acest lucru este important și pentru mine Marie-Louise Eta, antrenoarea celor de la Union Berlin

Pe 11 aprilie, era încă antrenoare la juniorii U19 de la Union Berlin. În 2023, tot la Union Berlin, a devenit prima femeie care a ocupat funcția de antrenor secund la o echipă masculină din Bundesliga.

La finalul sezonului, mandatul ei la echipa masculină se va încheia, iar Eta va prelua formația feminină a clubului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport