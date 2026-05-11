Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene +11 foto
Marie-Louise Eta și Aljoscha Kemlein. Foto: IMAGO
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 16:55
  • Marie-Louise Eta (34 de ani), tehnicianul celor de la Union Berlin, a devenit prima femeie care câștigă un meci din postura de antrenor principal într-una dintre primele cinci ligi masculine ale Europei.
  • Union Berlin s-a impus duminică pe terenul lui Mainz, scor 3-1, în Bundesliga.

Eta a preluat banca lui Union Berlin în aprilie, ca interimară, după demiterea lui Steffen Baumgart.

Marie-Louise Eta a devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene

Acesta a fost primul succes al echipei din luna martie. Înaintea victoriei cu Mainz, Eta avea o remiză și două înfrângeri în primele trei meciuri la conducerea formației din Berlin.

Union a deschis scorul prin Andrej Ilic (minutul 38), însă Mainz a egalat prin Sheraldo Becker (minutul 48). Finalul le-a aparținut oaspeților: Oliver Burke a marcat în minutul 88, iar Josip Juranovic a închis tabela în prelungiri.

Victoria a dus-o pe Union Berlin pe locul 12 în Bundesliga, cu 36 de puncte.

Marie-Louise Eta a sărbătorit la finalul meciului Mainz - Union Berlin 1-3. Foto: captură „X”
La final, Eta a sărbătorit alături de jucători și de fanii lui Union, iar apoi a vorbit despre importanța rezultatului.

„Ești fericit, vrei să câștigi meciuri. Așa este mereu și așa a fost și astăzi. Și modul în care s-a întâmplat a fost grozav, felul în care am reușit să ducem lucrurile la bun sfârșit”, a declarat Marie-Louise Eta, conform nbcnews.com.

Deși rolul său are o încărcătură istorică importantă, Eta fiind prima femeie aflată într-o astfel de poziție care câștigă un meci în primele cinci ligi masculine ale Europei, antrenoarea a insistat că obiectivul principal rămâne cel sportiv.

Nu despre asta a fost vorba. A fost vorba despre a face treaba cât mai bine posibil, despre a obține puncte, despre a câștiga meciuri, iar pentru asta am muncit în fiecare zi. Este grozav că am putut obține cele trei puncte aici astăzi, cred că am arătat o prestație bună, iar acest lucru este important și pentru mine Marie-Louise Eta, antrenoarea celor de la Union Berlin

Pe 11 aprilie, era încă antrenoare la juniorii U19 de la Union Berlin. În 2023, tot la Union Berlin, a devenit prima femeie care a ocupat funcția de antrenor secund la o echipă masculină din Bundesliga.

La finalul sezonului, mandatul ei la echipa masculină se va încheia, iar Eta va prelua formația feminină a clubului.

Sigla

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

