„Eu o să fiu la baraje!” Gigi Becali, anunț ferm despre viitorul antrenor de la FCSB: „O să îi zic echipa celui care va veni”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul antrenorul al echipei.

Calificată în semifinala barajului pentru Conference League, unde va da piept cu FC Botoșani, FCSB este obligată să numească rapid un antrenor cu licență PRO, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Gigi Becali, anunț despre noul antrenor de la FCSB: „Eu o să fiu la baraje"

Patronul campioanei a anunțat că nu se grăbește să numească un nou tehnician vrea să-și facă mai întâi o imagine clară asupra evoluției echipei, urmând să-i traseze apoi un plan viitorului antrenor.

Becali a declarat că urmează să-l contacteze din nou pe Elias Charalambous (45 de ani), în ciuda refuzului inițial al cipriotului.

„O să vedem. Mai sunt câteva zile şi trebuie să punem antrenorul. O să iau legătura cu Charalambous. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta.

Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu nişte formule, să ştiu formula, să nu mă bruieze nimeni. Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câştigătoare.

Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm aşa. Îl sun pe Charalambous şi cu asta basta!”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Meciul FCSB - FC Botoșani se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off, poziție ocupată în prezent de Dinamo.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Duelurile directe FCSB - FC Botoșani din acest sezon:

19 septembrie 2025: FC Botoșani - FCSB 3-1

5 februarie 2026: FCSB - FC Botoșani 2-1

3 aprilie 2026: FC Botoșani - FCSB 3-2

