Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii după scandalul legat de viitoarea siglă a „câinilor”.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat-o dur, după ce a fost prezentată în urmă cu cu o săptămână.

La meciul cu FC Argeș (2-1), ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start, apoi au plecat de tot.

Andrei Nicolescu: „Reprezentantul PCH a refuzat să participe”

După ce ultrașii au scandat împotriva sa, președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu a venit cu precizări legate de noua siglă a lui Dinamo.

Acesta a subliniat că reprezentantul APCH din Consiliul de Administrație, Elyass Bucurică, a refuzat să se prezinte la discuțiile privind procesul de rebranding al clubului.

„Ca și procedură, acum un an și ceva, noi am demarat niște consultări cu toată lumea, iar reprezentantul PCH a refuzat să participe. L-am rugat să trimită pe altcineva, însă a zis că nu-l interesează.

La acest proces au participat jurnaliști, legende, unii suporteri și oameni din club.

Dacă stăm să ne gândim mai atent, poate că, după înregistrarea acestei sigle, era mai diligent din partea noastră să facem o informare internă, ca să nu fie o surpriză.

Procesul de rebranding nu înseamnă ca toată lumea să deseneze ceva, ci ca toată lumea să vorbească despre emoție, despre ce înseamnă Dinamo, iar un profesionist să transpună toate acestea în ceea ce reprezintă esența acestei discuții.

Până la desen, am chemat pe toată lumea. Cine a vrut să vină a venit, cine nu, nu. Procedura a respectat toate regulile posibile”, a declarat Nicolescu, pentru fanatik.ro.

„Dinamo va juca în cupele europene cu această siglă”

Nicolescu a continuat, explicând că noua siglă a fost deja trecută în dosarul de licențiere aprobat de UEFA și, dacă se va califica, Dinamo va juca în noul echipament cu emblema pe piept:

„Sunt persoane care au o vendetă personală cu mine și au pus această problemă cu sigla pe seama mea, au alimentat scandalul din perspectiva asta. E un demers al clubului, e asumat.

Clubul a făcut o invitație clară [suporterilor], pentru a vedea ce soluții sunt și a face un proiect împreună. Avem o siglă, un dosar de licențiere, lucrurile merg înainte. Respectăm promisiunea că interesul clubului va fi mereu mai presus de orice.

Contractul de cesiune asupra actualei sigle nu a fost înscris la vremea respectivă la OSIM. Documentul a fost depus doar la Federație. Trebuia să fie exclusiv contractul, dar între timp sigla a mai fost dată altei companii pentru utilizare, e neclar din punct de vedere juridic.

Noua siglă e înregistrată și are protecție internațională. Dacă în urma unui proces, care va dura o vreme, se ajunge la concluzia că trebuie modificată, upgradată într-un termen rezonabil, care să ne dea claritate juridică și e votată de majoritatea fanilor, dacă fanii vor un proces public de rebranding, care va putea să treacă toate provocările, nu e nicio problemă. Clubul e dispus la orice dialog.

(n.r. e posibil ca Dinamo să joace în cupele europene cu această siglă?) Acest lucru este clar, sigla este depusă în dosarul de licențiere.

Totul a ținut foarte mult de strictețea procedurii. Am avut și constrângeri juridice, anterior anumite sigle propuse au fost înregistrate de terți. «D»-ul istoric era o opțiune a fanilor, dar acum câțiva ani domnul Badea l-a înregistrat, fără ca CS Dinamo (n.r. clubul MAI) să facă vreo opoziție. Acum el îl deține”.

Fanii s-au supărat și au anunțat că nu mai intră la meciuri

Reacțiile apărute după lansarea noii sigle, lunea trecută, au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii, cerând anularea deciziei.

Conflictul a pornit pentru că fanii ar vrea ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat luni, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

