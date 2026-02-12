„Ajunge!”  Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici”

Mario Balotelli(35 de ani) denunță mostrele de rasism la adresa sa, în Emiratele Arabe Unite.

În ianuarie 2026, atacantul italian a semnat un contract pe 2 ani și jumătate cu Al Ittifaq.

Al-Ittifaq activează în Liga 2 din Emiratele Arabe Unite și, după 14 etape e pe penultimul loc, al 14-lea, cu 6 puncte, la 4 de ultimul loc care se salvează de la retrogradare.

Mario Balotelli are probleme grave în Emiratele Arabe Unite: „Victima abuzurilor rasiale”

Fotbalistul a fost titular în meciul pierdut, scor 0-2, de echipa lui în fața formației Dubai City.

După partidă, a denunțat abuzurile rasiste la care a fost supus pe durata partidei:

„Astăzi, în timpul unui meci, am fost victima mai multor abuzuri rasiale. Mi s-a spus în repetate rânduri: «Uh uh uh, du-te și mănâncă o banană».

Mereu am condamnat orice act de rasism. Nu mă așteptam să mi se întâmple aici. Sper că vor fi luate măsuri serioase pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.

Nu e loc pentru rasism în fotbal sau în societate. Acest tip de comportament nu poate fi normalizat, scuzat sau ignorat.

Vorbesc deschis pentru a sensibiliza opinia publică, nu doar pentru mine, ci pentru toți jucătorii care au fost supuși la astfel de abuzuri.

Ajunge!”, a scrie Balotelli pe Instagram.

Italianul a evoluat de-a lungul timpului la cluburi de top precum Inter Milano, Manchester City, AC Milan, Liverpool și Marseille.

