„Le închei carierele” O vedetă din Franța, despre părțile întunecate ale celebrității: „La 14-15 ani primeam mesaje private de la fotbaliști și actori”

Paola Locatelli (21 de ani), actriță, model și influencer din Franța, a vorbit despre mesajele primite de la fotbaliști și actori când avea doar 14 ani.

Tânăra spune că a fost hipersexualizată încă de când era doar un copil: „Mi se pare dezgustător!”

Paola Locatelli și-a început cariera foarte devreme, pe rețelele sociale. La 12 ani și-a lansat propria colecție de îmbrăcăminte.

Părțile întunecate ale celebrității: „La 14-15 ani, primeam mesaje private de la fotbaliști și actori”

La podcastul ei, „Sipsters”, a vorbit despre părțile întunecate ale celebrității la o vârstă fragedă:

„Când aveam 14-15 ani, nu îmi dădeam seama cât de mult eram hipersexualizată de bărbați.

Primeam mesaje private, pe rețelele de socializare, de la toți fotbaliștii, chiar și de la actori… Sincer, dacă le dau numele pot să le închei carierele.

Eu aveam 14 ani, toți știau asta, chiar dacă spuneau că par mai mare, se vedea că nu sunt majoră, însă mie mi se părea că-s matură.

Privind în urmă, acum mi se pare dezgustător. Profitau de vulnerabilitatea mea. Erau pedofili”, a declarat ea.

Ca femeie, ești tot timpul hiper, hipersexualizată. Indiferent de felul în care te îmbraci, indiferent de ce faci, indiferent unde ești, dacă zâmbești sau nu. Dacă mă întrebi cum trăiam asta, o trăiam într-un mod pozitiv la acea vreme, pentru că nu vedeam problema Paola Locatelli

Tânăra cu aproape două milioane de urmăritori pe Instagram a analizat perioada adolescenței cu mintea de acum, a unei persoane mature:

„Aveam 14 ani, toată lumea știa asta. Chiar dacă oamenii spuneau că arăt mai mare decât vârsta mea, se vedea că aveam chipul unui copil. Pe atunci, credeam că sunt mare, că par mare, dar acum, la 21 de ani, când mă uit cum arătam la 14 ani, îmi dau seama că eram un bebeluș”.

Paola spune că bărbații încercau să profite de vulnerabilitatea ei:

„Când am început să postez poze pe Instagram am fost extrem de hipersexualizată. Mi-am dat seama despre asta acum un an sau doi. Eu aveam 14-15 ani și nu-mi dădeam seama cât de mult eram hipersexualizată de bărbații mai în vârstă decât mine”.

În Franța, conform articolului 227-22-1 din Codul penal, faptul că o persoană majoră face propuneri sexuale unui minor de cincisprezece ani sau unei persoane care se prezintă ca atare, utilizând un mijloc de comunicare electronic, se pedepsește cu doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro.

Aceste pedepse sunt majorate la cinci ani de închisoare și 75.000 de euro amendă în cazul în care propunerile au fost urmate de o întâlnire”, scrie Le Parisien.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport