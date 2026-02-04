„Asta a fost înțelegerea”  Primarul din Slatina, despre plecarea lui Claudiu Niculescu la formația din Liga 1: „Are ușa deschisă”
Claudiu Niculescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Asta a fost înțelegerea” Primarul din Slatina, despre plecarea lui Claudiu Niculescu la formația din Liga 1: „Are ușa deschisă”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 18:33
  • Mario De Mezzo (48 de ani), primarul Municipiului Slatina, a vorbit despre posibila plecare a lui Claudiu Niculescu (49 de ani) de la CSM Slatina la Unirea Slobozia - locul 14 în Liga 1.

La finalul meciului pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 2-3, fanii le-au cerut demisia antrenorilor Unirii, Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.

Bilete la Turcia - România FRF a anunțat când se pun în vânzare tichetele pentru meciul decisiv al „tricolorilor” de la barajul pentru CM 2026
Citește și
Bilete la Turcia - România FRF a anunțat când se pun în vânzare tichetele pentru meciul decisiv al „tricolorilor” de la barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
Bilete la Turcia - România FRF a anunțat când se pun în vânzare tichetele pentru meciul decisiv al „tricolorilor” de la barajul pentru CM 2026

Cei doi ar urma să părăsească echipa, iar prima variantă de înlocuitor este Claudiu Niculescu, tehnicianul de la CSM Slatina, echipă aflată pe locul 14 din liga a doua, fără drept de promovare.

Oltenii joacă primul meci oficial pe 21 februarie, acasă, cu cei de la Câmpulung.

Claudiu Niculescu ar urma să semneze cu Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu ar urma să o părăsească pe CSM Slatina pentru a semna cu Unirea Slobozia, anunță gsp.ro.

La Slobozia, echipă cu 13 înfrângeri în ultimele 14 meciuri de campionat, Claudiu Niculescu va avea ca obiectiv salvarea grupării ialomițene de la retrogradare.

Pe banca Slatinei din decembrie 2024, Claudiu Niculescu nu a mai antrenat în prima ligă din anul 2018, atunci când s-a aflat pentru o scurtă perioadă pe banca lui Dinamo.

De-a lungul carierei sale, fostul atacant le-a mai antrenat pe Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr, dar și pe Al-Tai, în Arabia Saudită.

2 trofee
a câștigat Niculescu în cariera de antrenor. Cupa și Supercupa României, ambele cu FC Voluntari

Primarul Slatinei, despre posibila plecare a lui Niculescu: „O să vin la el la meciuri”

Mario De Mezzo, primarul din Slatina, a vorbit despre posibila plecare a antrenorului. CSM Slatina este finanțată exclusiv din bani publici, astfel că edilul are un rol important în deciziile referitoare la echipa de fotbal.

„Dacă semnează cu Unirea Slobozia, fără nicio problemă! Nu numai că îl las să plece și îi urez succes, o să-l urmăresc, o să vin la el la meciuri.

Iar când o să ducă Unirea Slobozia din locul dificil în care este în partea superioară a clasamentului, mergem în oraș să sărbătorim! Sunt lângă el cu tot ceea ce pot, îl susțin.

Eu i-am spus: «Claudiu, e o oportunitate extraordinară pentru tine, nu există comparație între vizibilitatea, experiența și maturitatea pe care le poți avea în Liga 1 comparativ cu Liga 2»”, a declarat Mario De Mezzo pentru sursa citată.

Mario De Mezzo: „Am avut o înțelegere”

Edilul din Slatina a continuat să vorbească despre relația sa cu Niculescu și a dezvăluit ce au discutat în momentul în care antrenorul a semnat cu CSM:

„Eu și Claudiu am avut o înțelegere, din ziua în care a venit să semneze cu Slatina. I-am zis așa: «Oricând te cheamă o echipă care este relevantă pentru cariera ta de antrenor, nu doar că te las să pleci, îți urez succes! Iar dacă vreodată vrei să te întorci, Slatina este casa ta».

Asta a fost discuția din prima zi cu el, eu nu puteam să mă răzgândesc, dimpotrivă. El merge acolo cu toată încrederea noastră, a slătinenilor. Nu a mea, ca primar.

Știți, Claudiu e unul dintre slătinenii cu care ne mândrim, iar Slatina e alături de el în proiectul acesta pe care-l începe.

Dacă, la un moment dat, din diverse motive, își dorește să se întoarcă, Slatina este casa lui, ușa este deschisă oricând”, a mai spus De Mezzo.

Citește și

„Discuție lungă cu Mircea Lucescu” Foștii elevi îi trimit mesaje de susținere selecționerului
Nationala
17:00
„Discuție lungă cu Mircea Lucescu” Foștii elevi îi trimit mesaje de susținere selecționerului
Citește mai mult
„Discuție lungă cu Mircea Lucescu” Foștii elevi îi trimit mesaje de susținere selecționerului
Îl vor pe Messi! Clubul plănuiește să-l transfere în 2027: „Lucrăm la asta”
Campionate
16:58
Îl vor pe Messi! Clubul plănuiește să-l transfere în 2027: „Lucrăm la asta”
Citește mai mult
Îl vor pe Messi! Clubul plănuiește să-l transfere în 2027: „Lucrăm la asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Claudiu Niculescu Unirea Slobozia csm slatina mario de mezzo
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana se află în avantaj la pauză
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana se află în avantaj la pauză
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share