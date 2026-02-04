„Asta a fost înțelegerea”  Primarul din Slatina, despre plecarea lui Claudiu Niculescu la formația din Liga 1: „Are ușa deschisă”

Mario De Mezzo (48 de ani), primarul Municipiului Slatina, a vorbit despre posibila plecare a lui Claudiu Niculescu (49 de ani) de la CSM Slatina la Unirea Slobozia - locul 14 în Liga 1.

La finalul meciului pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 2-3, fanii le-au cerut demisia antrenorilor Unirii, Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.

Cei doi ar urma să părăsească echipa, iar prima variantă de înlocuitor este Claudiu Niculescu, tehnicianul de la CSM Slatina, echipă aflată pe locul 14 din liga a doua, fără drept de promovare.

Oltenii joacă primul meci oficial pe 21 februarie, acasă, cu cei de la Câmpulung.

Claudiu Niculescu ar urma să semneze cu Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu ar urma să o părăsească pe CSM Slatina pentru a semna cu Unirea Slobozia , anunță gsp.ro.

La Slobozia, echipă cu 13 înfrângeri în ultimele 14 meciuri de campionat, Claudiu Niculescu va avea ca obiectiv salvarea grupării ialomițene de la retrogradare.

Pe banca Slatinei din decembrie 2024, Claudiu Niculescu nu a mai antrenat în prima ligă din anul 2018, atunci când s-a aflat pentru o scurtă perioadă pe banca lui Dinamo.

De-a lungul carierei sale, fostul atacant le-a mai antrenat pe Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr, dar și pe Al-Tai, în Arabia Saudită.

2 trofee a câștigat Niculescu în cariera de antrenor. Cupa și Supercupa României, ambele cu FC Voluntari

Primarul Slatinei, despre posibila plecare a lui Niculescu: „O să vin la el la meciuri”

Mario De Mezzo, primarul din Slatina, a vorbit despre posibila plecare a antrenorului. CSM Slatina este finanțată exclusiv din bani publici, astfel că edilul are un rol important în deciziile referitoare la echipa de fotbal.

„Dacă semnează cu Unirea Slobozia, fără nicio problemă! Nu numai că îl las să plece și îi urez succes, o să-l urmăresc, o să vin la el la meciuri.

Iar când o să ducă Unirea Slobozia din locul dificil în care este în partea superioară a clasamentului, mergem în oraș să sărbătorim! Sunt lângă el cu tot ceea ce pot, îl susțin.

Eu i-am spus: «Claudiu, e o oportunitate extraordinară pentru tine, nu există comparație între vizibilitatea, experiența și maturitatea pe care le poți avea în Liga 1 comparativ cu Liga 2»”, a declarat Mario De Mezzo pentru sursa citată.

Mario De Mezzo: „Am avut o înțelegere”

Edilul din Slatina a continuat să vorbească despre relația sa cu Niculescu și a dezvăluit ce au discutat în momentul în care antrenorul a semnat cu CSM:

„Eu și Claudiu am avut o înțelegere, din ziua în care a venit să semneze cu Slatina. I-am zis așa: «Oricând te cheamă o echipă care este relevantă pentru cariera ta de antrenor, nu doar că te las să pleci, îți urez succes! Iar dacă vreodată vrei să te întorci, Slatina este casa ta».

Asta a fost discuția din prima zi cu el, eu nu puteam să mă răzgândesc, dimpotrivă. El merge acolo cu toată încrederea noastră, a slătinenilor. Nu a mea, ca primar.

Știți, Claudiu e unul dintre slătinenii cu care ne mândrim, iar Slatina e alături de el în proiectul acesta pe care-l începe.

Dacă, la un moment dat, din diverse motive, își dorește să se întoarcă, Slatina este casa lui, ușa este deschisă oricând”, a mai spus De Mezzo.

