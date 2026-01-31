Le-au cerut demisia  Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post” +12 foto
Foto: Sport Pictures
Le-au cerut demisia Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 19:01
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 19:01
  • Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Fanii gazdelor nu au suportat a doua înfrângerea de pe teren propriu și au cerut demisia lui Jean Vlădoiu (57 de ani) și a lui Andrei Prepeliță (40 de ani).
  • Gruparea ialomițeană a revenit pe stadionul „1 Mai” la începutul acestui an, după renovări, dar a pierdut ambele partide disputate acolo până acum.

Prima partidă de pe arena proaspăt renovată a Unirii Slobozia a fost pe 17 ianuarie. Atunci, echipa lui Jean Vlădoiu a pierdut cu UTA Arad, scor 1-3.

În partida de sâmbătă din etapa 24, Unirea Slobozia era condusă de Hermannstadt cu scorul de 3-1 încă din minutul 36, lucru care i-a înfuriat pe fani.

Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Fanii i-au cerut demisia lui Jean Vlădoiu

Enervați de faptul că echipa lor favorită se îndrepta spre un nou eșec, fanii celor de la Unirea Slobozia au cerut demisiile lui Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.

Aceștia au strigat: „Demisia, demisia!” și „Rușine, rușine, rușine să vă fie”. Suporterii nu i-au iertat nici pe fotbaliștii: „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele”.

Echipa pregătită de Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță a început mai bine partida. Atacantul Renato Espinosa a deschis scorul în minutul 12, dar apoi a urmat dezastrul pentru Unirea Slobozia.

Hermannstadt a restabilit egalitatea după golul reușit de Afalna, în minutul 29. Câteva momente mai târziu, Aurelian Chițu și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a dus scorul la 2-1 în favoarea sibienilor.

Trupa lui Dorinel Munteanu a mai punctat încă o dată în minutul 36. Afalna a bifat „dubla”, iar victoria părea iminentă pentru Hermannstadt.

Unirea Slobozia a redus din diferență în minutul 55, prin același Espinosa, dar nu a fost de ajuns pentru a obține un rezultat pozitiv.

În urma acestui rezultat, Hermannstadt se poziționează pe locul 15, cu 17 puncte, în timp ce Unirea Slobozia se află pe locul 13, cu 21 de puncte.

FOTO: Cum arată stadionul „1 Mai”, după renovare

Unirea Slobozia revine pe stadionul „1 Mai”, în meciul cu UTA Arad
Unirea Slobozia revine pe stadionul „1 Mai”, în meciul cu UTA Arad

Galerie foto (12 imagini)

Unirea Slobozia revine pe stadionul „1 Mai", în meciul cu UTA Arad
+12 Foto
Jean Vlădoiu: „Nici eu, nici Andrei Prepeliţă nu tragem de acest post”

La finalul partidei, Jean Vlădoiu a fost chestionat cu privire la scandările fanilor, care i-au cerut demisia.

N-ar fi o problemă asta, am mai spus că nici eu, nici Andrei Prepeliţă nu tragem de acest post. Am venit cu drag să muncim aici, am trecut prin momente bune, dar au venit şi aceste schimbări, întrucât au fost jucători care şi-au dorit să plece de la acest club.

N-am putut să-i ţinem. Pe Afalna puteai să-l ţii, să-l plăteşti până în vară. Nu puteam să-i facem rău unui jucător, că nu suntem un club care să-şi permită să plătească jucători, doctori, antrenori şi să ne permitem să-i ţinem până în vară.

Am zis să se ducă, dar uite că i-am pregătit atât de bine că Afalna a venit şi a marcat de două ori. Asta este, ne pregătim pentru ce urmează”, a declarat Jean Vlădoiu, conform orangesport.ro.

Am pierdut din nou acasă şi ne pare rău. Am pregătit altceva, dar au fost şapte minute de neînţeles, când primeşti trei goluri aşa. E teama de a juca în faţa suporterilor, stau să mă gândesc dacă ne avantajează că ne-am întors acasă sau ne dezavantajează Andrei Prepeliță, antrenor Unirea Slobozia

Dorinel Munteanu: „Nu cred că pleacă”

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit și el despre scandările fanilor adverși.

„Nu cred că pleacă (n.r. - Andrei Prepeliță), e din tânăra generaţie şi e talentat. În evoluţia unei echipe sunt mulţi factori, nu poţi cataloga un antrenor după un joc sau o retrogradare.

Sunt factori financiari... I-am spus să fie puternic, pentru că fiecare antrenor trece pe astfel de momente.

Trebuie să tragă şi sunt convins că va avea conducerea încredere în el că o va «scoate». Dacă va câştiga următorul joc (n.r. - cu Petrolul), atitudinea se va schimba”, a declarat Dorinel Munteanu.

Nu este prima dată când Unirea Slobozia se confruntă cu o situație tensionată.

În finalul anului trecut, din cauza rezultatelor negative, mai mulți fotbaliști importanți ai echipei au intrat în conflict cu Prepeliță, totul din cauza modului în care fostul mijlocaș de la echipa națională a evidențiat problemele din echipă, scrie sport.ro.

demisie liga 1 Jean Vladoiu Unirea Slobozia FANI afc hermannstadt
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

