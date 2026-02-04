Bilete la Turcia - România FRF a anunțat când se pun în vânzare tichetele pentru meciul decisiv al „tricolorilor” de la barajul pentru CM 2026

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru Turcia - România, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, care are o capacitate de 43.445 de locuri.

Bilete pentru Turcia - România

Federația Română de Fotbal a anunțat că biletele pentru Turcia - România vor fi disponibile începând cu vineri, 6 februarie, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul unui tichet este de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord. Sunt disponibile 2.130 de bilete pentru suporterii români.

Procedura de cumpărare:

„Începând de vineri, 6 februarie , ora prânzului, va fi posibilă înregistrarea comenzilor.

, ora prânzului, va fi posibilă înregistrarea comenzilor. După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federația de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor.

În aproximativ 5 zile, Federația de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate.

Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate”, conform frf.ro.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

