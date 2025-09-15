Wayne Rooney (39 de ani) a rămas dezamăgit când a văzut că fanii lui Manchester United părăseau stadionul înainte de finalul partidei cu City, scor 0-3.

În etapa 4 din Premier League, „Cetățenii” au câștigat fără emoții derby-ul orașului Manchester, împotriva lui United. City s-a impus cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Phil Foden (18) și Erling Haaland (53, 68).

Wayne Rooney, uluit după City - United: „Nu am văzut asta niciodată”

„ A fost o imagine, spre finalul meciului, în care am văzut fanii lui Manchester United plecând. Nu am mai văzut asta niciodată. Ei bine, în timpul meu, nu am văzut niciodată fanii să facă asta.

Se auzea cum aceștia scandau numele lui Amorim, dar fanii părăseau stadionul pentru că știau că meciul era pierdut și cred că erau foarte dezamăgiți de ceea ce au văzut”, a declarat Wayne Rooney în cadrul podcastului său de la BBC, potrivit thesun.co.uk.

Cu toate acestea, fostul jucător englez nu a fost impresionat de meciul de duminică câștigat de echipa antrenată de Pep Guardiola.

A fost unul dintre cele mai slabe derby-uri din Manchester pe care le-am văzut de mult timp. Wayne Rooney

Wayne Rooney a petrecut 13 ani la Manchester United, timp în care a jucat 559 de meciuri și a marcat 253 de goluri.

Wayne Rooney, despre perioada slabă a lui United sub conducerea lui Amorim

În cadrul podcastului său, Rooney a mai tras un semnal de alarmă cu privire la situația lui Ruben Amorim și a echipei sale.

„Când încerci să implementezi un stil nou, este important să câștigi și meciuri în același timp. Din păcate pentru United și pentru antrenor, a trecut aproape un an și cred că au obținut mai puțin de un punct pe meci.

În multe sezoane din Premier League, acest lucru înseamnă retrogradare , ceea ce este foarte greu pe o perioadă de aproape un an. Este greu de privit și de acceptat”, a declarat fostul căpitan al lui United.

Roy Keane: I-a distrus pe jucătorii lui United. „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva”

„United a fost complet depășită în repriza a doua pe Etihad. Cu Erling Haaland care a marcat de două ori, după ce Phil Foden deschisese scorul în prima repriză”, a spus Keane.

Fostul mijlocaș irlandez a acuzat lipsa de intensitate în meciul cu City, unde niciuna dintre cele două echipe nu a încasat vreun cartonaș.

„Niciun cartonaș galben! Este derby-ul Manchesterului, plouă, condiții perfecte pentru câteva taclkinguri. United pur și simplu se plimbă pe teren!

Sunt sătul să repet: este un derby. Ar trebui să te simți obligat să dai totul, să lupți la fiecare fază, să fii atât de obosit încât să nu poți coborî din pat o săptămână. Totuși niciun cartonaș galben! Încearcă să faci tackling, încearcă să intri în dueluri. Fotbalul este un joc fizic.

Acestei echipe îi lipsește calitatea reală. Au probleme în apărare. Vorbim despre sistem, dar deciziile antrenorului rămân neschimbate. Uită-te la rezultate, la puncte pe meci, goluri marcate și primite. Nu este deloc încurajator și mă îngrijorează”, a mai spus Keane.

