Craiova joacă tare FOTO. Gestul făcut de olteni înainte de finala campionatului, cu U Cluj: ce a apărut la ieșirea pe teren

U CRAIOVA - U CLUJ. Oltenii au expus trofeul Cupei României la ieșirea pe teren.

Universitatea Craiova se află în fața unui moment istoric: câștigarea eventului, după 35 de ani.

U CRAIOVA - U CLUJ. Oltenii au expus trofeul Cupei României la intrarea pe gazon

Primul pas a fost făcut în urmă cu câteva zile, atunci când oltenii au cucerit Cupa României, în urma unei finale câștigate chiar în fața celor de la U Cluj, scor 0-0 (6-5 d.pen.).

Înaintea duelului direct din campionat, care ar putea decide titlu, oficialii din Bănie au și-au amăgit și mai mult rivala. Aceștia au decis au decis să expună trofeul Cupei chiar la intrarea pe gazon.

U Craiova poate deveni campioană la meciul cu U Cluj

Cu două etape înainte de finalul sezonului, oltenii sunt lideri în Liga 1, cu 46 de puncte, unul mai mult decât U Cluj, adversara directă în lupta pentru titlu.

Astfel, în cazul unui succes , formația antrenată de Filipe Coelho devine matematic campioană înaintea ultimei etape.

Dacă partida se termină la egalitate, titlul se va decide în ultima etapă, când U Craiova se deplasează în Giulești pentru duelul cu Rapid.

În cazul unei înfrângeri, lucrurile se complică pentru olteni, care vor avea nevoie de victorie în ultima etapă și de o înfrângere a lui U Cluj în meciul cu Dinamo.

La egalitate de puncte, U Craiova este avantajată datorită celui de-al doilea criteriu de departajare: numărul mai mare de puncte de la finalul sezonului regulat (60 față de 54).

FOTO. Bucuria Craiovei după câștigarea Cupei României

U Craiova - U Cluj, echipele de start:

U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Filipe Coelho U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, Mendy - Lukic

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Marinescu Vasile

