„Să îi distrugem pe toți!”  Florin Talpan vrea să „dinamiteze” fotbalul românesc: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene” +6 foto
Florin Talpan FOTO: Sport Pictures
„Să îi distrugem pe toți!” Florin Talpan vrea să „dinamiteze” fotbalul românesc: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 11:28
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 11:30
  • Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a anunțat că va întreprinde o serie de demersuri care vizează sancționarea Federației Române de Fotbal (FRF).
  • Aceste demersuri ar duce la excluderea echipelor românești din cupele organizate de UEFA sau FIFA, inclusiv a echipei naționale.

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua, Talpan a anunțat că va merge mai departe.

Florin Talpan: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene”

În cadrul emisiunii „Spirit Stelist!”, difuzate pe YouTube, Florin Talpan a declarat:

„Acum voi face niște demersuri, care i-ar putea supăra pe toți suporterii, dar nu am ce să fac.

Voi cere ca FIFA și UEFA, având în vedere faptul că Federația Română de Fotbal, știți foarte bine, la ora actuală activează în mod ilegal, să excludă toate echipele românești din cupele europene și echipa națională de fotbal, pentru că eu vreau să îi distrugem pe toți.

FRF, practic, a fost complice în decursul anilor și a permis FCSB-ului, din 2017, în condițiile în care și-a schimbat denumirea și trebuia exclusă și trimisă în Liga 4, și li s-a permis în continuare (n.r. - să participe în competițiile UEFA). FCSB se pare că, în decursul anilor, a obținut niște bani de acolo”.

Întrebat dacă va face o cerere prin care toate echipele românești să fie excluse din competițiile UEFA:
„Chiar și echipa națională”.

82,3 milioane de euro
reprezintă suma totală încasată de FCSB din partea UEFA, începând din 2011 și până în prezent, inclusiv bonusurile deja antamate pentru 2025.

De când clubul a fost preluat ca patron de Becali, ianuarie 2003, FCSB nu a ratat niciodată prezența la startul cupelor europene, însă n-a ajuns de fiecare dată în grupe sau pe tabloul principal.

În acest moment, România este reprezentată de FCSB în Europa League și de Universitatea Craiova în Conference League. Echipa națională a României luptă în preliminarii pentru un loc la Cupa Mondială din 2026.

Florin Talpan: „FIFA și UEFA au deasupra lor alte organisme, cărora mă voi adresa ca să îi termine pe ăștia”

Când a fost întrebat de ce dorește excluderea echipelor românești și a echipei naționale din competițiile UEFA și FIFA, juristul CSA a răspuns:

„Pentru că nu mi se pare normal. Eu am notificat de bunăvoie, am informat FRF și am spus că: «CSA Steaua a obținut în instanță hotărâri definitive, are marca, numele, palmaresul echipei de fotbal, vă solicităm să informați UEFA ca, în cel mai scurt timp, pe site-ul UEFA să nu mai apară că FCSB continuă să fie considerată câștigătoarea Ligii Campionilor»

Văd că aia de acolo ba fac modificări, ba nu fac, ba apare, ba nu apare. Și FIFA și UEFA au deasupra lor alte organisme, iar eu mă voi adresa acelor organisme.

Pentru că vreau ca cei de mai sus să trimită un control în România și să îi termine pe ăștia! Să dea banii înapoi”, a mai declarat Talpan.

Dacă, în decursul anilor, am obținut atâtea decizii definitive în instanță și FRF ia în derâdere… Cine ești, bă Burleanu, tu, de îți permiți să îți bați joc de CSA Steaua? Nici rezultate nu sunt! Ce? Echipa națională are rezultate? A câștigat cu nu știu cine. Stați că merge acum în Bosnia, să vedem ce face acum în Bosnia Florin Talpan

Juristul CSA a făcut referire la site-ul UEFA, unde, în secțiunea de prezentare generală a sezonului 1985-1986, în dreptul finalei apare Steaua București.

Însă, în secțiunea cluburilor participante în cadrul aceluiași sezon, în zona echipelor care au ajuns până în ultimul act, apare FCSB, iar astfel este creată confuzie în rândul suporterilor.

Exact aceeași situație există și în cazul sezonului 1988-1989, când Steaua a disputat finala contra celor de la AC Milan, scor 0-4.

Cu toate acestea, în secțiunea numărului de trofee aflate în palmaresul fiecărui club, cel cucerit în 1986 se află în continuare în dreptul Stelei.

Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com
Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com

Galerie foto (6 imagini)

Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com
+6 Foto
UEFA FIFA steaua bucuresti florin talpan
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
