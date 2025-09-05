SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Superliga

SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”

alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 17:50
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 18:12
  • FCSB a anunțat că îl vrea pe Mario Tudose, de la FC Argeș, pentru a rezolva problema U21 în Liga 1. Dar tatăl fotbalistului declarase că nu e de acord să plece din Trivale
  • Părintele lui Mario a fost sunat de patronul campioanei, cu care a discutat despre ce ar urma pentru fiul său la FCSB
  • Azi, Cristian Tudose anunță în exclusivitate pentru GOLAZO.ro că Mario va semna cu FCSB: „Am acceptat până la urmă, e o șansă imensă de a se dezvolta”. Tot dialogul, în rândurile de mai jos

Răsturnare spectaculoasă de situație în privința negocierilor pe care FCSB le poartă pentru a-l achiziționa pe Mario Tudose, 20 de ani, de la FC Argeș.

Campioana pornise discuțiile cu piteștenii, care s-au arătat dispuși să-l cedeze, după care au făcut și o solicitare către Benfica, grupare care îl deține în coproprietate, pentru a fi de acord, ceea ce s-a și întâmplat.

Totul s-a blocat în momentul în care tatăl jucătorului, Cristian Tudose, a anunțat publicul că fiul său nu va da curs ofertei și va rămâne la Pitești.

În ultimele zile însă, patronul campioanei a purtat mai multe convorbiri telefonice cu Tudose senior, pentru a-l convinge să-și lase băiatul să vină sub comanda lui Charalambous și Pintilii.

Azi, GOLAZO.ro l-a sunat pe Cristian Tudose pentru a-l întreba dacă s-a schimbat ceva. Iar răspunsul a anunțat lovitura din acest final de mercato: „Da, m-a convins că trebuie să mă răzgândesc și să nu-i răpesc fiului meu această imensă oportunitate de a merge la FCSB. Suntem practic înțeleși cu FCSB”, a fost concluzia lui Tudose. Dialogul integral, în rândurile de mai jos.

Domnule Tudose, bună ziua, v-am sunat să vă întreb dacă mai e ceva nou cu Mario la FCSB.

Discuții sunt, într-adevăr, nu s-au terminat.

Ați spus dumneavoastră zilele trecute că vă opuneți acestui transfer…

Da, dar între timp m-am răzgândit.

Da? Ce s-a schimbat?

Am realizat și eu, după ce am analizat toate aspectele, că raportat la ce poate băiatul meu, acest transfer ar fi o imensă șansă de a trece la un nivel superior. Apreciez creșterea de care a avut parte la FC Argeș, dar cred că dacă ar rămâne aici s-ar plafona. Are nevoie de un target superior, ținând cont și de calitățile pe care le deține.

Ce altceva v-a mai determinat să acceptați acest transfer?

Nu ascund faptul că FCSB a anunțat că vrea să joace cu jucătorul Under21 în apărare și nu au soluții acolo. E o oportunitate fantastică.

Ați vorbit cu Gigi Becali?

Da, am vorbit și le-am dat OK-ul.

Ce v-a spus Becali?

Că Mario, doi ani de aici, înainte va fi titular la FCSB în meciurile din campionat. Și apoi mi-a zis direct: Hai la FCSB!

De ce acum câteva zile ați spus că vă opuneți trecerii lui la FCSB?

Pentru că inițial am fost reticent. Știți, noi suntem argeșeni, poate că atunci gândeam și un pic sentimental ca loc unde am trăit. Dar am realizat că această șansă, numită FCSB, e exact ce a fost pentru Mario și trecerea lui la Benfica.

Când s-a produs acel moment?

Fix când avea nevoie. A fost acolo 2 ani, la U17 și U19, dar la fiecare echipă el evolua cu cei din generația mai mare. S-a dezvoltat formidabil, practic Benfica i-a remediat toate deficiențele pe care le avea din perioada de dinainte, din România.

Și de ce v-ați întors?

Pentru că urma să meargă la echipa a doua, dar ni s-a zis că acolo va avea șanse foarte puține să joace, fiindcă sunt trimiși fotbaliștii de la prima echipă. Și atunci am zis că mai bine venim la seniori în România, deși el continua să fie foarte mic de vârstă. Și decizia de a nu merge direct la Liga 1 a fost foarte bună, pentru că a progresat la FC Argeș, în liga secundă. A fost fix ce avea nevoie.

Credeți că va face față la FCSB?

Se pliază perfect. Mario e genul de jucător care urcă, intră în combinații, uitați-vă în ce companie ar juca, ce mijlocași centrali are FCSB, fotbaliști de fotbaliști. Și apoi, mai e ceva.

Ce anume?

Mario are acum nevoie de condiții cum au fost cele de la Benfica. De preparatori de top, de nutriționiști, de condiții de pregătire, de staff medical, de oameni care să-l dezvolte ca forță musculară, am auzit că au camera barică, saune, criosaună, cum avea și Benfica, totul la superlativ.

Toate aceste lucruri, cu Neubert, cu ceilalți, le va avea la FCSB. Cu părere de rău, la FC Argeș ar avea mult mai puțin. Echipa e și nevoită să joace în altă parte, până va fi gata stadionul.

Da, dar mai există și presiunea imensă, care e la FCSB.

Este, așa e, dar dacă vrei să ajungi campion, dacă vrei în cupele europene, la echipa națională, atunci trebuie să faci față și presiunii. Și mai bine faci față acum, la 20-21 de ani, pentru ca la 24-25 să fii deja pregătit de pasul următor, decât să ajungi la FCSB abia la 24-25 de ani. 

Din ce știți, Benfica a acceptat transferul?

Da, ei au și spus că renunță la dreptul de preempțiune. Repet, ultima decizie era la jucător și la mine, ca părinte al lui. E aproape făcut și lumea să înțeleagă exact ce am tot repetat: FCSB e o oportunitate imensă pentru băiatul meu, care nu poate fi ratată.

Citește și

Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!"
Stranieri
21:18
Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!”
Citește mai mult
Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!”
„Vine, filmează și trimite la UEFA" Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon
Europa League
16:40
„Vine, filmează și trimite la UEFA” Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon
Citește mai mult
„Vine, filmează și trimite la UEFA” Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon

