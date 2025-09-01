 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”

  • Marius Avram (46 de ani) îl apără pe șeful Comisiei Centrale de Arbitri, Kyros Vassaras, în fața celor care critică arbitrajul din Superliga.

Prezent la „Lumini și Umbre”, fostul arbitru FIFA a spus românii din Comisie nu se implică suficient pentru binele arbitrajului, ci doar execută ordine.

Vassaras, aliat neașteptat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”

Avram a fost întrebat ce relație are cu Kyros Vassaras.

„Am o relație rece cu Kyros Vassaras. Ne-am întâlnit întâmplător, ne-am salutat, am și stat puțin de vorbă. În rest, comunicare zero. Nu există niciun fel de comunicare între mine și el. El probabil nu comunică știindu-se vinovat, eu nu comunic pentru că n-am de ce știindu-mă supărat pentru decizia respectivă (n.r. excluderea de pe lista FIFA)”.

Avram nu consideră că Vassaras ar trebui schimbat din funcție:

„Nu este el de vină pentru lucrurile mai puțin bune care se întâmplă în activitatea asta (n.r. în arbitraj). De vină sunt românii care sunt în Comisia Centrală, pentru că ei, în loc să fie un sprijin și să ia uneori hățurile, fiind aici prezenți zi de zi și cunoscând realitățile din teren din ligile inferioare de la AJF-uri, promovările arbitrilor, felurile în care se întâmplă tot, românii care sunt aici nu fac suficient pentru a sprijini un străin care evident că n-are cum să managerieze la nivel de top o activitate atât de complexă fără să fie aici prezent permanent.

E foarte greu, dar neavând un corespondent sau nealegându-și colaboratorii în așa fel încât să poți să le dai mână liberă atunci când nu ești aici, s-a creat această Comisie Centrală care execută ordinele unui om. Fără să le comentezi, fără să-ți pui punctul tău de vedere uneori opus cu cel al președintelui, al șefului tău… Poate de teamă că nu te mai deleagă observatorii, eu știu?, nu știu ce e în mintea lor.

Vedem și partea asta de internațional, unde se întâmplă lucruri foarte bune - vedem finale de Champions League, arbitri în tot felul de competiții. Partea aia și- aface bine. Aia strict depinde de ei și de el, de Vassaras și de arbitrii internaționali. Restul, care depinde și de alți oameni, de românii ăștia din Comisia Centrală … aici cam scârțâie lucrurile”.

Marius Avram arbitri Kyros Vassaras Lumini si Umbre
