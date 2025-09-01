Laude pentru Rădoi Cârțu, despre schimbările făcute de antrenor față de primul mandat la Craiova: „A știut unde a greșit”
Sorin Cârțu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Laude pentru Rădoi Cârțu, despre schimbările făcute de antrenor față de primul mandat la Craiova: „A știut unde a greșit”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 15:40
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 15:40
  • Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi (44 de ani).

Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova, în ianuarie 2025. Antrenorul mai avusese un mandat în perioada 9 august – 8 decembrie 2022.

Oltenii impresionează cu Rădoi pe bancă. Sunt lideri în Liga 1 și au obținut o calificare istorică în faza principală a Conference League.

Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge
Citește și
Guiu, înapoi la Chelsea Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge
Citește mai mult
Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge

Sorin Cârțu, laude pentru Mirel Rădoi: „Atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche”

Președintele de onoare de la Universitatea Craiova a comparat cele două mandate ale lui Mirel Rădoi și a vorbit despre cât de mult s-a schimbat tehnicianul în doi ani.

„Să știi că Rădoi tocmai pentru ce a arătat în prima perioadă de la Craiova a fost adus înapoi și s-au împăcat el și Mihai Rotaru.

Pentru că a fost e un antrenor care muncește foarte mult, e un antrenor care știe să transmită din filozofia lui. Într-un grup mai sunt și jucători pentru care faptul că nu joacă poate să nu placă și poate de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat la vremea respectivă.

El s-a schimbat față de ce a fost prima dată. Spuneați și voi de deciziile alea pe care le-a luat de unul singur. Păi, ce s-a întâmplat atunci cu Vînă și cu Hanca… (n.r. au fost excluși din lot de Rădoi).

Ne-a trecut glonțul pe la ureche, cu atitudinea pe care a avut-o el față de jucătorii respectivi.

Dar acum e un altfel de Mirel. Și asta e ceva pozitiv. A știut să își facă o analiză, unde a greșit și cum să reacționeze”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro

Sorin Cârțu: „Avem un antrenor pe care ne putem baza”

Cârțu și-a continuat discursul și l-a lăudat pe Rădoi pentru atitudinea de care a dat dovadă la meciul decisiv pentru calificarea în Conference League.

„La meciul cu Bașakșehir, am văzut un antrenor care se comportă așa cum trebuie într-un meci de asemenea anvergură. Am văzut la el un echilibru fantastic, pe care nu l-aș fi bănuit înainte având în vedere modul în care trăiește partida.

Dar el a fost cât se poate de echilibrat, a rămas lucid în toate momentele jocului, să poată să atenționeze și să tragă concluziile pertinente și cele mai bune pentru noi, pentru echipă.

În sensul ăsta avem un antrenor pe care ne putem baza la obiectivele pe care le avem. Pe primul l-a făcut. Targetul acestor prime etape ale sezonului era accederea în grupa de Conference.

Noi am îndeplinit obiectivul ăsta. E un antrenor, care din ce i s-a transmis, la ceea ce s-a angajat și el, a rezolvat un obiectiv de etapă și foarte important”, a adăugat Cârțu.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
09:04
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun”
Superliga
14:07
Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun”
Citește mai mult
Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
Universitatea Craiova Mirel Radoi Sorin Cartu superliga
Știrile zilei din sport
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Citește mai mult
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Citește mai mult
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
Citește mai mult
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Top stiri din sport
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
02.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share