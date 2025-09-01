Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi (44 de ani).

Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova, în ianuarie 2025. Antrenorul mai avusese un mandat în perioada 9 august – 8 decembrie 2022.

Oltenii impresionează cu Rădoi pe bancă. Sunt lideri în Liga 1 și au obținut o calificare istorică în faza principală a Conference League.

Sorin Cârțu, laude pentru Mirel Rădoi: „Atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche”

Președintele de onoare de la Universitatea Craiova a comparat cele două mandate ale lui Mirel Rădoi și a vorbit despre cât de mult s-a schimbat tehnicianul în doi ani.

„Să știi că Rădoi tocmai pentru ce a arătat în prima perioadă de la Craiova a fost adus înapoi și s-au împăcat el și Mihai Rotaru.

Pentru că a fost e un antrenor care muncește foarte mult, e un antrenor care știe să transmită din filozofia lui. Într-un grup mai sunt și jucători pentru care faptul că nu joacă poate să nu placă și poate de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat la vremea respectivă.

El s-a schimbat față de ce a fost prima dată. Spuneați și voi de deciziile alea pe care le-a luat de unul singur. Păi, ce s-a întâmplat atunci cu Vînă și cu Hanca… (n.r. au fost excluși din lot de Rădoi).

Ne-a trecut glonțul pe la ureche, cu atitudinea pe care a avut-o el față de jucătorii respectivi.

Dar acum e un altfel de Mirel. Și asta e ceva pozitiv. A știut să își facă o analiză, unde a greșit și cum să reacționeze”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro

Sorin Cârțu: „Avem un antrenor pe care ne putem baza”

Cârțu și-a continuat discursul și l-a lăudat pe Rădoi pentru atitudinea de care a dat dovadă la meciul decisiv pentru calificarea în Conference League.

„La meciul cu Bașakșehir, am văzut un antrenor care se comportă așa cum trebuie într-un meci de asemenea anvergură. Am văzut la el un echilibru fantastic, pe care nu l-aș fi bănuit înainte având în vedere modul în care trăiește partida.

Dar el a fost cât se poate de echilibrat, a rămas lucid în toate momentele jocului, să poată să atenționeze și să tragă concluziile pertinente și cele mai bune pentru noi, pentru echipă.

În sensul ăsta avem un antrenor pe care ne putem baza la obiectivele pe care le avem. Pe primul l-a făcut. Targetul acestor prime etape ale sezonului era accederea în grupa de Conference.

Noi am îndeplinit obiectivul ăsta. E un antrenor, care din ce i s-a transmis, la ceea ce s-a angajat și el, a rezolvat un obiectiv de etapă și foarte important”, a adăugat Cârțu.

