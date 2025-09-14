Mandorlini, contestat după 4 meciuri Critici dure la adresa antrenorului de la CFR Cluj: „Nu văd să aibă un proiect de lungă durată” +9 foto
Andrea Mandorlini. Foto: SPORT Pictures
Mandorlini, contestat după 4 meciuri Critici dure la adresa antrenorului de la CFR Cluj: „Nu văd să aibă un proiect de lungă durată”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 11:35
  • Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, a criticat deciziile tehnicianului Andrea Mandorlini (65 de ani) din meciul Metaloglobus - CFR 1-1.
  • Fostul fotbalist nu a înțeles de ce Deac (39 de ani) a fost introdus atât de târziu în joc.
  • Baciu a adăugat că nu crede că Mandorlini va avea un mandat de lungă durată la CFR.

Bucureștenii au deschis scorul, din penalty, în minutul 4. Korenica a egalat, tot din penalty, în minutul 37.

Metaloglobus - CFR 1-1. Marius Baciu: „Nu văd ca Mandorlini să aibă un proiect de lungă durată”

„Fiecare antrenor are niște strategii, clar, dar şi pe mine m-a uimit şi m-a surprins. Totuși, dacă vrei să bagi un jucător pe final de joc, bagi un copil, să îi mai dai un minut, nu îl bagi pe Deac.

Pe Deac trebuie să îl bagi să îţi vină cu o execuţie, să facă ceva în ultimele 15 minute. Problema e că nu ai schimbat nimic până în minutul 81.

Cum a procedat, mie mi s-a părut că trage de timp”, a declarat Baciu, la Prima Sport.

Metaloglobus - CFR 1-1, în etapa #9 din Superliga (2025-2026) Foto: Sportpictures
Metaloglobus - CFR 1-1, în etapa #9 din Superliga (2025-2026) Foto: Sportpictures

Apoi, fostul căpitan al Stelei a dezvăluit teoria sa cu privire la aducerea lui Andrea Mandorlini.

„Pare că l-au adus pe Mandorlini ca să caute altceva. Nu văd să aibă un proiect de durată cu ceea ce e acum”, a spus Baciu, conform orangesport.ro.

Schimbările făcute de Andrea Mandorlini:

  • minutul 81 - Păun și Cordea au fost întroduși în locul lui Korenica și Badamosi
  • minutul 87 - Biliboc și Keita i-au înlocuit pe Emerallahu și pe Alin Fică
  • minutul 90+4 - Deac a intrat în locul lui Sfait
Metaloglobus - CFR 1-1, în etapa #9 din Superliga (2025-2026) Foto: Sportpictures
Metaloglobus - CFR 1-1, în etapa #9 din Superliga (2025-2026) Foto: Sportpictures

Andrea Mandorlini: „Am făcut câteva schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare”

Andrea Mandorlini, care a preluat CFR într-un moment de criză, consideră că rezultatul slab cu Metaloglobus nu se datorează cuiva anume, ci doar faptului că „Fotbalul e ciudat”.

„Nu e ca și cum, dacă nu bați sau pierzi, înseamnă nu a funcționat ceva. Am avut situații de a câștiga acest joc, am avut șansa să intrăm în avantaj.

Am încercat să facem ceva diferit. Nu e o tragedie de fiecare dată când nu câștigi”, a declarat Mandorlini la Prima Sport.

În două faze am ajuns cu întârziere la centrări. Am făcut câteva schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare astăzi. Cred că putem face mai bine de atât. Se pare că, de fiecare dată când pierzi, e o tragedie. Însă trebuie să fim mai echilibrați, să muncim mai mult și să ne gândim deja la următoarele meciuri Cred că dacă reușeam să marcăm și să intrăm în avantaj în acel moment, am mai fi marcat și alte goluri. Dar, câteodată, așa este fotbalul, ciudat. Andrea Mandorlini

Rezultatele înregistrate la CFR în sezonul 2025-2026 de fostul antrenor al unor echipe precum Verona, Sassuolo, Bologna sau Atalanta:

  • 24 august: Oțelul Galați - CFR 4-1
  • 28 august: CFR - Hacken 1-0 (echipa din Suedia conducea cu 7-2, după rezultatul din meciul tur)
  • 31 august: CFR - FCSB 2-2
  • 13 septembrie: Metaloglobus - CFR 1-1

Clasamentul din Liga 1

Loc/ EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova820
2. Rapid919
3. FC Argeș916
4. Dinamo815
5. UTA Arad914
6. FC Botoșani813
7. U Cluj913
8. Farul Constanța813
9. Unirea Slobozia811
10. Oțelul Galați810
11. Hermannstadt87
12. CFR Cluj87
13. Petrolul Ploiești86
14. FCSB86
15. Metaloglobus92
16. Csikszereda72

16:54
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
17:50
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
16:36
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Mai multe știri de ultimă oră

