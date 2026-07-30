Explicațiile lui Baciu De ce FCSB a ales să titularizeze un jucător U21 la meciul crucial cu Auda: „Am ținut cont și de asta”

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit înaintea meciului cu FK Auda, împotriva căreia luptă pentru un loc în turul 3 preliminar din Conference League.

Tehnicianul a explicat de ce l-a ales pe Ricardo Pădurariu (19 ani) în flancul stâng al apărării, în locul lui Risto Radunovic (34 de ani), care a fost mutat la închidere.

Partida se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

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FCSB trebuie să întoarcă în Letonia rezultatul din prima manșă, pierdută cu 2-3 la București. Tehnicianul a ales o formulă ofensivă, cu Radunovic singurul mijlocaș cu profil defensiv și cinci jucători de atac.

FCSB atacă returul cu Auda cu cinci jucători ofensivi! Baciu: „Trebuie să fim precauți”

Roș-albaștrii vin după victoria cu Csikszereda, scor 2-0, în campionat, meci în care nu au primit gol.

„Băieții sunt foarte bine, concentrați la ceea ce trebuie să facă, pentru că e o partidă importantă pentru întreaga suflare fecesebistă. Ne-am pregătit, ne-am recuperat foarte bine după meciul cu Csikszereda.

Sincer, abia aștept să înceapă meciul. E un teren foarte bun, ținând cont că s-a jucat și acum două zile un meci aici. Nu putem avea scuza terenului astăzi.

Corectarea greșelilor făcute la meciul tur a venit foarte repede, pentru că în următorul joc n-am primit gol. Azi trebuie să fim precauți, să nu primim gol. Suntem pregătiți pentru orice, suntem precauți și foarte concentrați. Se poate întâmpla orice. Clar ne-am dori să se termine cât mai repede meciul, în 90 de minute, dar e posibil orice”, a spus Baciu, la Voyo.

FOTO. FCSB - Auda 2-3

„Cel mai bine pregătit mental și fizic”

Marius Baciu a explicat de ce l-a titularizat pe Ricardo Pădurariu (19 ani) pe postul de fundaș stânga și l-a mutat pe Risto Radunovic la mijlocul terenului.

„ El a avut o prestație foarte bună și la jocuri, și la antrenamente. S-a pregătit foarte bine și am ținut cont și de poziția lui Radunovic.

Cred că e cel mai bine pregătit mental și fizic pentru acea poziție și am preferat să-l folosim acolo. Joao Paulo și Eddy Gnahore nu sunt încă pregătiți fizic, dar ne bazăm pe ei în repriza secundă.

E altceva când poți să te uiți pe bancă și să ai soluții. Dar ne-am descurcat și fără, în campionat, unde am avut copii pe bancă”, a declarat tehnicianul.

235 de meciuri a jucat Risto Radunovic pentru FCSB. Deși este fundaș stânga, muntenegreanul a fost folosit în acest sezon și ca mijlocaș defensiv

Echipa de start aleasă de Marius Baciu pentru returul cu Auda:

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic, Fl. Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu

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