Explicațiile lui Baciu De ce FCSB a ales să titularizeze un jucător U21 la meciul crucial cu Auda: „Am ținut cont și de asta”

- Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit înaintea meciului cu FK Auda, împotriva căreia luptă pentru un loc în turul 3 preliminar din Conference League.
- Tehnicianul a explicat de ce l-a ales pe Ricardo Pădurariu (19 ani) în flancul stâng al apărării, în locul lui Risto Radunovic (34 de ani), care a fost mutat la închidere.
- Partida se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.
FCSB trebuie să întoarcă în Letonia rezultatul din prima manșă, pierdută cu 2-3 la București. Tehnicianul a ales o formulă ofensivă, cu Radunovic singurul mijlocaș cu profil defensiv și cinci jucători de atac.
FCSB atacă returul cu Auda cu cinci jucători ofensivi! Baciu: „Trebuie să fim precauți”
Roș-albaștrii vin după victoria cu Csikszereda, scor 2-0, în campionat, meci în care nu au primit gol.
„Băieții sunt foarte bine, concentrați la ceea ce trebuie să facă, pentru că e o partidă importantă pentru întreaga suflare fecesebistă. Ne-am pregătit, ne-am recuperat foarte bine după meciul cu Csikszereda.
Sincer, abia aștept să înceapă meciul. E un teren foarte bun, ținând cont că s-a jucat și acum două zile un meci aici. Nu putem avea scuza terenului astăzi.
Corectarea greșelilor făcute la meciul tur a venit foarte repede, pentru că în următorul joc n-am primit gol. Azi trebuie să fim precauți, să nu primim gol. Suntem pregătiți pentru orice, suntem precauți și foarte concentrați. Se poate întâmpla orice. Clar ne-am dori să se termine cât mai repede meciul, în 90 de minute, dar e posibil orice”, a spus Baciu, la Voyo.
FOTO. FCSB - Auda 2-3
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„Cel mai bine pregătit mental și fizic”
Marius Baciu a explicat de ce l-a titularizat pe Ricardo Pădurariu (19 ani) pe postul de fundaș stânga și l-a mutat pe Risto Radunovic la mijlocul terenului.
„El a avut o prestație foarte bună și la jocuri, și la antrenamente. S-a pregătit foarte bine și am ținut cont și de poziția lui Radunovic.
Cred că e cel mai bine pregătit mental și fizic pentru acea poziție și am preferat să-l folosim acolo. Joao Paulo și Eddy Gnahore nu sunt încă pregătiți fizic, dar ne bazăm pe ei în repriza secundă.
E altceva când poți să te uiți pe bancă și să ai soluții. Dar ne-am descurcat și fără, în campionat, unde am avut copii pe bancă”, a declarat tehnicianul.
Echipa de start aleasă de Marius Baciu pentru returul cu Auda:
- FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic, Fl. Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu