FRF alege UEFA în războiul cu FIFA Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că regula contestată de la Mondial nu va fi aplicată! +8 foto
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Superliga

FRF alege UEFA în războiul cu FIFA Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că regula contestată de la Mondial nu va fi aplicată!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 18:21
  • Federația Română de Fotbal a venit cu noi clarificări în privința noilor modificări ale Legilor Jocului, introduse începând cu noul sezon.
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Schimbările din regulament, impuse de IFAB, au fost prezentate înaintea meciului dintre U Craiova și U Cluj, din Supercupa României. FRF, la fel ca UEFA, a transmis că una dintre noile reguli nu se va aplica și în Liga 1, în modul în care a fost interpretată la CM 2026.

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Protocolul VAR pentru identificarea greșită nu va fi utilizat în România

Concret, FRF susține că regula privind intervenția VAR pentru „identificarea greșită”, despre care IFAB a transmis că a fost aplicată eronat în cazurile Almiron și Embolo de la CM 2026, nu va fi aplicată în acest fel până când noua formă nu va fi introdusă oficial în Legile Jocului.

Astfel, protoculul va rămâne valabil pentru a fi aplicat exact ca înainte: adică doar atunci când arbitrul acordă greșit un cartonaș galben, însă în cadrul aceleiași echipe.

„Protocolul VAR – identificarea greșită.

Un cartonaș galben (avertisment), care nu este un al doilea cartonaș galben, poate fi revizuit doar pentru a identifica jucătorul care a comis abaterea sancționată; abaterea în sine nu poate fi revizuită/modificată.

Utilizarea prevederii privind identificarea greșită pentru a face față simulărilor din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026 a fost bine primită și va fi inclusă în revizuirea detaliată a protocolului VAR anunțată în circulara nr. 32.

Cu toate acestea, aceasta nu va fi aplicată ca atare până la finalizarea respectivei revizuiri”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Eliminările lui Miguel Almiron și Breel Embolo la CM 2026

Regula a fost folosită prima dată la meciul dintre SUA și Paraguay, scor 4-1. Atunci, arbitrul Danny Makkelie a anulat cartonașul galben încasat de Tim Ream și i l-a arătat lui Miguel Almiron, pentru simulare.

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (7).jpeg
Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (7).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (1).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (2).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (3).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (4).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (5).jpeg
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O situație asemănătoare a avut loc și la meciul dintre Argentina și Elveția, 3-1. Arbitrul Pinheiro a anulat cartonașul galben primit de Paredes și l-a avertizat pe Embolo pentru simulare, care a fost eliminat pentru al doilea „galben”.

cartonas rosu var Argentina - Elvetia (5).jpg
cartonas rosu var Argentina - Elvetia (5).jpg

Galerie foto (17 imagini)

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