„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul” +43 foto
Marius Baciu. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 00:33
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 00:34
  • FCSB - Petrolul 2-2. Marius Baciu (51 de ani) a comentat jocul echipei sale, după o nouă partidă în care nu a reușit să obțină cele trei puncte.
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Cu un ultimatum setat de Gigi Becali, să obțină 4 puncte cu Petrolul și U Craiova, antrenorul de la FCSB rămâne încrezător în echipă, în ciuda erorilor comise de jucători de la meci la meci.

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Marius Baciu: „Fotbalul greșeală așteaptă”

„Chiar dacă am început de la 0-1, am avut o primă repriză bună. Mai puteam marca. Dacă nu marchezi pentru 3-1... A fost destul de greu apoi.

Cu Muhar a fost de la început o discuție, el și-a dorit să joace. Îl văd și în vestiar. Ne gândeam să joace 60 de minute, dar a avut acel cartonaș galben.

Nu e ușor să intri pe parcursul jocului. Am avut câteva ocazii clare de a marca, dar nu am jucat ca în prima repriză. A avut și Aymen o șansă.

Fotbalul greșeală așteaptă. Trebuie să vedem mai clar, nu am închis bine centrul. Al doilea gol l-a prins pe Dylan (n.r. Batubinsika) pe drum. Am doar doi fundași centrali. Dylan a fost în Serbia, a forțat.

La Denis Drăguș e primul meci. A încercat. A avut momente bune. Se vede lipsa lui de încredere. Va fi un jucător important pentru noi”, a spus Marius Baciu la flash-interviu, potrivit digisport.ro.

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

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Marius Baciu: „Patronul a zis ceva și vom vedea ce se va întâmpla”

Cât despre viitorul său pe banca echipei, tehnicianul a transmis:

„Atât de importantă e echipa încât nu cred că mai contează Marius Baciu. E important ca echipa să funcționeze și să se ridice la nivelul pretențiilor.

Patronul a zis ceva și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele zile. Echipa trebuie să fie bine. Echipa a arătat extraordinar. Dacă se termina la pauză, câștigam și noi.

Și cu Dinamo am avut momente bune. Echipa a arătat. Dacă nu marcăm, e greu. Va trebui să fim conștienți că trebuie să câștigăm”, a mai spus Baciu.

VIDEO. Golul egalizator marcat de Malula în FCSB - Petrolul 2-2

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