„Crețu a plătit” Marius Baciu a lămurit situația veteranului de la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce spune despre cele 3 mari transferuri

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Dinamo.

Dinamo - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Fost fundaș la Steaua, Baciu a fost întrebat ce înseamnă pentru el un derby cu Dinamo.

Dinamo - FCSB. Marius Baciu: „Datorită respectului s-a ajuns la o rivalitate fantastică”

„Toate îți trec prin cap când te gândești la un meci FCSB - Dinamo. Cred că am și eu 12-13 derby-uri jucate. E un meci aparte pentru tot ce înseamnă suporter dinamovist, stelist, indiferent de situația în care se află fiecare echipă.

Bineînțeles, nu putem discuta despre istoria dintre cele două cluburi, dar sper să înțeleagă toți, mai ales noile generații, că au fost două echipe care s-au respectat foarte mult, tot timpul, și din cauza asta s-a ajuns la o rivalitate fantastică și s-au născut jucători emblematici.

Dacă nu erau Steaua și Dinamo, nu cred că aveam, la momentele respective, jucători atât de valoroși.

Un asemenea derby se poate câștiga sau pierde dacă nu respecți absolut tot. E un meci care, sunt sigur, va fi foarte tacticizat. Ambele echipe vor lăsa foarte puține spații adversarului. Respectul va duce la multă concentrare. Nicio echipă nu își dorește să piardă. Cine va greși mai puțin va avea câștig de cauză”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

Marius Baciu a lămurit situația lui Crețu: „A făcut ce a făcut și a plătit”

Valentin Crețu a rămas la FCSB, deși Gigi Becali anunțase că jucătorul va fi dat afară după scandalul de la antrenament. Patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și i-a mai acordat veteranului fundaș dreapta încă o șansă.

„Multe lucruri s-au creat artificial. Crețu a făcut ce a făcut și a plătit. A fost scos din lot. A venit înapoi la echipă.

Îl așteptăm să fie foarte bine din punct de vedere fizic și, bineînțeles, să vină cu o altă ardoare, să demonstreze că este un jucător important pentru acest club.

Vom decide după antrenament care sunt jucătorii cei mai buni pentru meci, din punct de vedere fizic”, a adăugat Baciu.

După meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a anunțat că Valentin Crețu i-a cerut o mărire de salariu pentru a juca titular.

Peluza Nord FCSB a criticat gestul fotbalistului și i-a cerut acestuia să plece de la echipă. Baciu este convins că suporterii vor putea trece rapid peste acest lucru.

„Crețu, dacă va fi jucătorul pe care noi îl cunoaștem, sunt ferm convins că suporterii vor trece peste acest act de indisciplină. Nici noi nu acceptăm multe lucruri, dar dintr-o discuție din asta de glumă s-a ajuns la o exagerare foarte mare. Asta e părerea mea personală!

Crețu demonstrează zi de zi la antrenament. El a cucerit publicul prin ardoare și dorință. Cât va fi sub contract cu noi, va fi un jucător foarte important”, a declarat tehnicianul roș-albaștrilor.

Korenica, singura „bombă nucleară” care poate evolua cu Dinamo

FCSB a rezolvat trei transferuri importante pe finalul perioadei de mercato: Denis Drăguș (27 de ani), Meriton Korenica (29 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani).

Baciu susține că doar Meriton Korenica are șanse să fie în lot la derby-ul de sâmbătă.

„Korenica e singurul jucător care se pare că e 100%. Vom vedea după antrenament. Toți trei sunt aici. Trebuie să vedem situația lui fizic. Vedem dacă vom apela pe parcurs sau de la început. Cred că va putea fi în lot.

Până la 18:00 ne întâlnim cu toții. Nu știu foarte multe despre Muhar și Drăguș. Astăzi o să intre în evaluări. Până diseară o să vedem unde sunt.

Cert e că Korenica e jucătorul care e în pâine. De Lukic nu discut. Discut de cei pe care îi am: Garita și Stoian. Drăguș nu cred că poate intra mâine, chiar dacă și-ar dori”, a concluzionat Baciu.

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