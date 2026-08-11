Pleacă Marius Baciu de la FCSB? Ce a spus tehnicianul după remiza cu Sepsi: „Știu asta!”

SEPSI - FCSB 0-0. Marius Baciu (51 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre remiza obținută la Sfântu Gheorghe.

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Tehnicianul a recunoscut că echipa sa mai are mult de lucru până să ajungă la nivelul dorit.

SEPSI - FCSB 0-0 . Marius Baciu: „Nu am avut agresivitatea pe care ne-am dorit-o ”

Baciu a luat și partea plină a paharaului evidențiind faptul că echipa sa nu a încasat gol.

„Bine că nu am primit gol. Avem mult de muncă. Nu am avut agresivitatea pe care ne-am dorit-o, am intrat într-o oarecare disperare. Am făcut greșeli și le-am dat curaj adversarilor. Avem nevoie de multă muncă, nu va fi ușor.

Vor mai fi schimbări până vom găsi formula potrivită, pentru că suntem o echipă nouă. Sunt jucători noi, iar și cei vechi devin, practic, noi în acest sistem.

Am ratat ocazii și mă bucur și pentru asta, dar aștept și mai mult de la echipă.

Avem nevoie de suporteri, pentru că echipa este nouă și numai așa putem să reconstruim echipa. Nu am pierdut niciun joc, suntem în primele șase și suntem bine din punctul de vedere al punctelor.

Am avut momente în care am intrat într-un joc care nu ne-a convenit. Avem nevoie de agresivitate, de combativitate. Abia de acum începem să ne cunoaștem mai bine”, a declarat Baciu la Digi Sport.

Marius Baciu: „Nu renunț”

Întrebat dacă ia în calcul o posibilă plecare în cazul în care rezultatele continuă să fie cele nedorite, Baciu a replicat:

„Nu renunț, pentru că știu că putem face mai mult” , a concluzionat tehnicianul roș-albaștrilor.

După remiza cu Sepsi, FCSB este pe locul 2, cu 8 puncte, la unul în spatele liderului FC Argeș.

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