Marius Corbu, pe val FOTO. Jucătorul de la Ferencvaros, decisiv în ultima partidă de campionat » A reușit o „dublă”

Debrecen - Ferencvaros 0-2. Marius Corbu (23 de ani), mijlocașul oaspeților, a marcat ambele goluri ale partidei din etapa #28 din campionatul Ungariei.

Ferencvaros luptă pentru câștigarea celui de-al 37-lea titlu în Ungaria, iar Marius Corbu a contribuit decisiv la obținerea unei victorii, cu 6 etape înainte de final.

FOTO. Marius Corbu, decisiv în Debrecen - Ferencvaros 0-2

Partida dintre Debrecen și Ferencvaros a fost una echilibrată în prima repriză. Totuși, oaspeții s-au dezlănțuit în a doua parte a meciului.

În minutul 53, mijlocașul lui Ferencvaros, Mohammed Abu Fani, a avut un schimb de pase cu un coechipier și a intrat în viteză în careul advers.

Israelianul a centrat în fața porții, acolo unde se afla Marius Corbu. Jucătorul român a reușit să împingă mingea în poartă, din cădere, și a deschis scorul.

Șapte minute mai târziu, Marius Corbu a bifat „dubla”. Fundașul Barnabas Nagy a primit mingea pe partea stângă și a centrat în careu.

Corbu a fost prezent și de această dată în fața porții și a reușit să înscrie după ce a deviat mingea în poarta apărată de Benedek Erdelyi.

Astfel, Ferencvaros a învins-o pe Debrecen cu scorul de 2-0 și se menține pe poziția secundă în campionatul Ungariei, cu 53 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Gyor, care are un meci în plus disputat.

Marius Corbu a fost transferat de Ferencvaros la începutul acestui an de la Apoel Nicosia, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Corbu, conform Transfermarkt

De la sosirea sa în Ungaria, Corbu a jucat 7 meciuri și a înscris 2 goluri.

VIDEO. Debrecen - Ferencvaros 0-2

