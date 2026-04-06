„Aș face un scandal-monstru! M-aș duce peste ei!" Sancțiunile primite de Rapid, contestate vehement: „Vor să-și facă lefurile, Federație de 2 lei!"
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 10:34

Pe lângă închiderea parțială a arenei din Grant, giuleștenii au primit și amenda maximă: 60.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro).

Mai apoi, Rapid a mai primit o sancțiune, de data aceasta, după incidentele de la derby-ul cu Dinamo (3-2): meciul cu FC Argeș se va disputa cu porțile închise, iar clubul a primit din nou amenda maximă, 60.000 de lei.

Sancțiunile primite de Rapid, contestate vehement: „Vor să-și facă lefurile, Federație de 2 lei!”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu, de la Prima Sport, le-a luat apărarea rapidiștilor. Mai mult, jurnalistul consideră că cei din conducerea clubului au reacționat mult prea blând la sancțiunile repetate primite:

„Asta e cea mai mare prostie, să închizi tribunele la meciul cu FC Argeș. Nu există prostie mai mare! Dacă ne uităm afară, nimeni nu face asta decât în situații extreme, rar, când se întâmplă niște nenorociri.

De când n-ai mai văzut un meci cu porțile închise? La noi au aruncat o torță… bă, este o porcărie monumentală!”.

Dan Udrea, moderatorul emisiunii Fotbal Show, și redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro, a intervenit:

„Și UEFA a urmat strategia asta, să închidă anumite sectoare, gândindu-se că îi afectează fix pe cei care sunt ultrași și care nu vor să-și părăsească locurile”.

Explicația l-a enervat și mai mult pe Cosmescu:

„Păi, și care sunt locurile? S-au închis aleatoriu sectoarele. Eu am un amic care are abonament la tribuna a doua și e închis la tribuna a doua”.

Mai apoi, când Dan Udrea a motivat că există rapoarte ale observatorilor care au consemnat incidentele, Cosmescu a reacționat și mai dur:

„Bă, mă enervează asta cu raportul, m-aș șterge cu el la… nas. Sunt făcute la mișto rapoartele astea. Nu se poate ca Rapidul, care n-a făcut nimic anul ăsta… bă, n-a făcut nimic! Pe cuvânt dacă Rapid a făcut ceva!

Parcă la FCSB sau la Dinamo s-au mai întâmplat lucruri, s-a aruncat cu pahare. Bă, dar Rapid n-a făcut nimic. Și să ajungă să aibă stadionul suspendat și să plătească și o pălărie de bani.

E treaba lor că nu se revoltă și sunt de acord (n.r. - cu ce sancțiuni primesc). Eu aș face un scandal monstru! M-aș duce peste ei! Nu se poate, este o rușine!
Sunt niște chestiuni minore. Niște chestiuni minore a făcut Rapidul”.

[...] Dacă asta justifică să închidă stadionul este o nebunie! Dacă ești atât de vehement, identifică-i p-ăia. Deși e o tâmpenie pentru o petardă. Dar, hai să zici. Bă, identifică-l p-ăla!

Ei vor să-și facă lefurile. Rapidul le-a plătit leafa ăstora din Federație cu amenzile pe care le-a dat anul ăsta. Cât zicea Angelescu? 400.000 de euro, ceva de genul ăsta. E regulamentul intergalactic (n.r. -ironic).

Nu e nimic mai trist decât să vezi tribune goale. În cel mai rău caz, primește-i p-ăia ai lui FC Argeș măcar. E o porcărie! A găsit onor Federația asta de doi lei a noastră să facă treaba asta”.

  • În Peluza Sud s-au închis două sectoare: 108 și 109
  • În Peluza Nord s-au închis două sectoare: 120 și 121
  • În Tribuna 2 s-au închis trei sectoare: 112, 113 și 114
  • În Tribuna 1 s-au închis trei sectoare: 101, 201 și 202

Copiii sub 14 ani, în tribună la Rapid - FC Argeș? Giuleștenii au făcut demersurile la FRF

Conform regulamentului UEFA, Rapid poate face o cerere la FRF prin care să ceară dreptul de a permite copiilor sub 14 ani să asiste la partida cu FC Argeș, sub grija unor adulți.

„În acest moment, facem toate demersurile necesare pentru ca la partidă să le fie permis accesul copiilor însoțiți de adulți, conform Regulamentului Disciplinar al FRF, Art. 27, acolo unde regula de acces este: un adult, bărbat sau femeie, la minim 7 și maxim 10 copii.

Ex. 7 copii vor veni însoțiți de un adult, 23 de copii vor fi însoțiți de 3 adulți”, a anunțat Rapid într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Rapid - FC Argeș este programat luni, 13 aprilie, de la ora 18:30. Partida se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

