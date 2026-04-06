Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Titlul, tot mai greu de obținut Costel Gâlcă, despre ce are nevoie Rapidul pentru a câștiga campionatul: „E important să faci asta”

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 10:52
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 10:52
  • Rapid - U Cluj 1-2. Costel Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre șansele echipei sale de a câștiga titlul, după înfrângerea suferită duminică.

Deși Rapid s-a aflat în avantaj, după golul marcat de Vulturar în minutul 20, U Cluj a întors scorul și a plecat cu cele trei puncte din Giulești.

Astfel, giuleștenii au ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1.

Rapid - U Cluj 1-2. Costel Gâlcă: „Trebuie să fii mult mai echilibrat

Întrebat dacă o echipă precum Rapid, care a primit gol în ultimele 8 partide disputate în campionat, mai poate câștiga titlul, Costel Gâlcă a răspuns:

Normal, nu. Trebuie să fii mult mai echilibrat, să ai o apărare destul de bună. E important pentru a câștiga un campionat.

Sunt nemulțumiți, și oamenii din tribună, și cu mine, și ceilalți. Am pierdut meciul, dar trebuie să ne gândim la celălalt (n.r. - cu FC Argeș, din etapa 4).

Nu am avut inspirația de care aveam nevoie contra unei echipe cu care pierdem de mult timp. E mult mai greu dacă nu acumulăm puncte. Trebuie să obținem mereu puncte.

Sunt multe, nu e imposibil, dar sunt multe puncte. E greu pentru noi. Vorbeam înainte de meci că era important să câștigăm acest meci, să le oferim o bucurie. Știam că putem să le facem o bucurie (n.r. fanilor)”, a spus Costel Gâlcă, conform digisport.ro.

În finalul meciului, suporterii giuleștenilor au intrat în conflict cu jucătorii, după un nou eșec contra celor de la U Cluj.

Ultrașii din peluza giuleștenilor i-au înjurat pe elevii lui Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă: „Am pierdut multe mingi în tranziții

Antrenorul Rapid consideră că accidentarea lui Cătălin Vulturar, din minutul 34, a influențat destul de mult jocul giuleștenilor.

„Am spus și înainte, la conferință, că trebuie să avem echilibru, să avem atitudine, să fim inspirați în fața porții. Puteam să ne desprindem, dar n-am făcut-o.

În a doua repriză am ieșit de la cabine, am făcut multe tranziții și astfel U Cluj și-a creat ocazii de gol.

Era important cum jucam, aveam omogenitate cu cei care erau în teren. Accidentarea lui Cătălin (Vulturar) a influențat destul de mult, am pierdut mijlocul terenului. Am pierdut multe mingi în tranziții, practic au intrat în joc”, a mai spus Costel Gâlcă.

După înfrângerea suferită duminică, Rapid se află pe locul 3 în clasament, cu 31 de puncte, dar poate coborî pe poziția a patra dacă CFR Cluj (30 de puncte) o va învinge astăzi pe U Craiova.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova233
3Rapid331
4CFR Cluj230*
5FC Argeș329
6Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

