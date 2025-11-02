Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

- Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre viața de după retragere.
Halep s-a retras din tenis în februarie, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.
Ce a răspuns Simona Halep când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în circuit
Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele de socializare, referitor la o posibilă revenire în tenis.
„Cineva m-a întrebat astăzi: «Simona, ai vrea să te întorci în circuit sau îţi place prea mult viaţa de legendă?»
Sincer... Mi-e bine cu această viaţă de legendă”, a scris Simona Halep, care a postat să câteva poze de la Turneul Campioanelor, competiție organizată la Riad.
Ulterior, aceasta a mai postat pe Instagram o poză de la un interviu, cu textul: „Interviurile sunt mai relaxante acum decât erau când participam la turnee”.
Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam
Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.
A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.
În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.
Turneele câștigate de Simona Halep
- 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
- 2014: Doha, București
- 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
- 2016: Madrid, București, Montreal
- 2017: Madrid
- 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
- 2019: Wimbledon
- 2020: Dubai, Praga, Roma
- 2022: Melbourne, Toronto.