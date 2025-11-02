Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre viața de după retragere.

Halep s-a retras din tenis în februarie, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Ce a răspuns Simona Halep când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în circuit

Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele de socializare, referitor la o posibilă revenire în tenis.

„Cineva m-a întrebat astăzi: «Simona, ai vrea să te întorci în circuit sau îţi place prea mult viaţa de legendă?»

Sincer... Mi-e bine cu această viaţă de legendă” , a scris Simona Halep, care a postat să câteva poze de la Turneul Campioanelor, competiție organizată la Riad.

Ulterior, aceasta a mai postat pe Instagram o poză de la un interviu, cu textul: „Interviurile sunt mai relaxante acum decât erau când participam la turnee”.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari a câștigat Simona Halep din premiile din tenis

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

