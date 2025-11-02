Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar:  la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima +6 foto
Probleme transmisie U Craiova - Rapid FOTO: Captură - PrimaSport
Superliga

Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar: la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 21:18
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 21:28
  • Transmisia în direct a partidei dintre U Craiova și Rapid a picat temporar, din motive tehnice.
  • Problemele tehnice au persistat mai multe minute pe postul Prima Sport 1.

Universitatea Craiova a primit vizita celor de la Rapid, pe „Ion Oblemenco”, în etapa #15 din Liga 1.

U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
Citește și
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
Citește mai mult
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum

Transmisia meciului U Craiova - Rapid a picat timp de câteva minute

Atunci când cronometrul duelului din Bănie arăta 8:39 și Cristi Manea executa un out, transmisia meciului a picat pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Timp de 11 secunde, imaginea cu fundașul giuleștenilor a rămas blocată pe postul Digi Sport 1. Live-ul de la Craiova a revenit în minutul 8:40 al meciului pe acest canal.

Problemele tehnice au persistat pe Prima Sport 1, unde regia tehnică a fost nevoită să introducă un calup de reclame pentru a acoperi timpul de emisie.

U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice la Prima Sport
U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice la Prima Sport

Galerie foto (6 imagini)

U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice, la Digi Sport U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice, la Digi Sport U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice la Prima Sport U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice la Prima Sport U Craiova - Rapid, transmisiune întreruptă din motive tehnice la Prima Sport
+6 Foto
labels.photo-gallery

Transmisia în direct pe Prima Sport 1 a revenit la minutul 11:07 al meciului, când giuleștenii au avut o secvență de posesie în apropierea propriei porți.

„O defecțiune, bine că nu s-a petrecut nimic, momentele importante s-au consumat la începutul jocului, ne cerem scuze”, a spus comentatorul Costi Mocanu.

U Craiova - Rapid, echipele de start

  • U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Popescu, Badelj, Stevanovic, Ștefan, Mogoș, Mekvabishvili, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
  • Rezerve: Stolz, Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, A1: Avram Valentin, A2: Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin

Citește și

Situație alarmantă  DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital
Diverse
20:38
Situație alarmantă DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital
Citește mai mult
Situație alarmantă  DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital
Dani Coman, blocat? Statutul LPF ar putea suferi modificări esențiale: cine devine o variantă, dacă Iorgulescu nu mai candidează
Superliga
18:53
Dani Coman, blocat? Statutul LPF ar putea suferi modificări esențiale: cine devine o variantă, dacă Iorgulescu nu mai candidează
Citește mai mult
Dani Coman, blocat? Statutul LPF ar putea suferi modificări esențiale: cine devine o variantă, dacă Iorgulescu nu mai candidează

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Universitatea Craiova probleme tehnice rapid digisport superliga primasport
Știrile zilei din sport
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
02.11
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Citește mai mult
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Superliga
02.11
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Stranieri
02.11
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Citește mai mult
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Campionate
02.11
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Citește mai mult
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Superliga
02.11
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Citește mai mult
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Stranieri
02.11
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Citește mai mult
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Campionate
02.11
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Citește mai mult
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Tenis
02.11
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Citește mai mult
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 48 dinamo bucuresti 36 rapid 21 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share