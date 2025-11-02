Transmisia în direct a partidei dintre U Craiova și Rapid a picat temporar, din motive tehnice.

Problemele tehnice au persistat mai multe minute pe postul Prima Sport 1.

Universitatea Craiova a primit vizita celor de la Rapid, pe „Ion Oblemenco”, în etapa #15 din Liga 1.

Atunci când cronometrul duelului din Bănie arăta 8:39 și Cristi Manea executa un out, transmisia meciului a picat pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Timp de 11 secunde, imaginea cu fundașul giuleștenilor a rămas blocată pe postul Digi Sport 1. Live-ul de la Craiova a revenit în minutul 8:40 al meciului pe acest canal.

Problemele tehnice au persistat pe Prima Sport 1, unde regia tehnică a fost nevoită să introducă un calup de reclame pentru a acoperi timpul de emisie.

Transmisia în direct pe Prima Sport 1 a revenit la minutul 11:07 al meciului, când giuleștenii au avut o secvență de posesie în apropierea propriei porți.

„O defecțiune, bine că nu s-a petrecut nimic, momentele importante s-au consumat la începutul jocului, ne cerem scuze”, a spus comentatorul Costi Mocanu.

U Craiova - Rapid, echipele de start

U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram

Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram Rezerve: Popescu, Badelj, Stevanovic, Ștefan, Mogoș, Mekvabishvili, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim

Popescu, Badelj, Stevanovic, Ștefan, Mogoș, Mekvabishvili, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic

Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Stolz, Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

„Ion Oblemenco”, Craiova Arbitru: Bîrsan Marcel, A1: Avram Valentin, A2: Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin

