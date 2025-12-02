Politică doar pentru bogați?!  Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”
Valeriu Iftime. Foto: GOLAZO.ro
Diverse

Politică doar pentru bogați?! Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 11:36
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 12:04
  • Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani și președintele CJ Botoșani din partea PNL, a vorbit despre momentul intrării sale în politică, în 2023.
  • Oficialul clubului moldovean e de părere că o persoană nu poate face politică dacă nu e bogată, salariile fiind foarte mici.

Iftime a vorbit și despre suma pe care o consideră necesară pentru „a trăi bine” într-un oraș precum Bucureștiul.

„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
Citește și
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
Citește mai mult
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”

Valeriu Iftime: „Un om nu ar trebui să facă politică dacă nu e bogat”

Cum ați intrat în politică?

S-a întâmplat acum vreo doi ani să mă văd chiar cu domnul Bolojan și să-mi propună să vin la liberali (n.r PNL), pentru că Botoșani era pe ultimul loc la nivel de scor politic. Așa am intrat. Prima dată crezi că vrei să faci ceva pentru lumea ta, pentru oamenii tăi, ți se pare că e simplu. Numai că, la fel ca orice altă meserie, și asta trebuie învățată. Și eu acum sunt cam în clasa 8-a la politică. Am de făcut liceul, bacalaureatul și multe altele ca să fiu la fel de stăpân, desigur pe mine, prin metode și prin lucrurile astea care țin de managementul în politică.

Unde se joacă mai murdar, în fotbal sau în politică?

Cred că sunt mai multe reguli clare în fotbal. În politică sunt foarte multe chestiuni care țin de oameni. (…) Pentru că acolo sunt interese, fiecare joacă pe interesul lui… Eu cred că un om nu ar trebui să facă politică dacă nu e bogat.

De ce?

Pentru că nu poate trăi din politică cu banii ăștia. Un primar are 6.000 de lei, 7.000 de lei salariu. Scuze, te faci primar pentru asta, să faci tot felul de lucruri care care țin de bunăstarea comunității tale? Un președinte de Consiliu Județean are 17.000 de lei. Credeți că acesta e un salariu care să… dacă trăiești din asta și faci asta toată viața ta? După aceea devii vulnerabil, cred. Vulnerabil cu tot felul de intervenții, cu tot felul de oameni care îți propun tot felul de prostii. La mine nu vin că n-au cum să vină să-mi spună ceva, dar se aud multe din istoria asta. Și eu zic că trebuie să ai o libertate (n.r. financiară) de a putea lucra pentru alții. În principiu, tu muncești pentru tine, să-ți fie bine ție, familiei tale. Când lucrurile astea sunt cumva asigurate, începi cât de cât detașat să gândești pentru alții. Asta nu o poți face decât dacă ai o stare materială bună. (…) Iar intratul în politică, repet, e un fel de responsabilitate a ta față de alții, dar asta cred cu desăvârșire că se poate face numai dacă tu ești asigurat. Tu și familia ta e asigurată. Și eu cu familia mea sunt asigurat.

Asta înseamnă că, nu știu cât, peste 90% din clasa politică din România este vulnerabilă?

Da, da. Eu așa cred. Dar sunt foarte mulți tineri care vin acum în politică și care sunt buni, să știți. Foarte mulți tineri buni, școliți! Până în 40-45 de ani, pe acolo, care sunt mulți, mulți copii buni. Dar pe de alta parte, (…) dacă n-ai 3.000 - 4.000 de euro pe lună nu poți trăi în București, de exemplu. Nu poți să-ți permiți casă, mașină, că n-ai cum. Dacă mai ai și doi copii, te-ai închis. Dacă n-are și soția 2.000 de euro, ca să faci 5.000 - 6.000 de euro pe lună… Așa cred.

Deci credeți că cine trăiește în București trebuie să aibă undeva la 5.000 - 6.000 de euro ca să trăiască bine?

Da, așa cred.

VIDEO Valeriu Iftime la TOP LEVEL, ep. 4 | Podcast GOLAZO.ro

Citește și

Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Diverse
13:35
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Citește mai mult
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis
Tenis
12:41
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis
Citește mai mult
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
fc botosani politica valeriu iftime podcast top level
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share