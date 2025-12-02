Politică doar pentru bogați?!  Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”

Invitat la podcastul TOP LEVEL , Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani și președintele CJ Botoșani din partea PNL , a vorbit despre momentul intrării sale în politică, în 2023.

Iftime a vorbit și despre suma pe care o consideră necesară pentru „a trăi bine” într-un oraș precum Bucureștiul.

Valeriu Iftime: „Un om nu ar trebui să facă politică dacă nu e bogat”

Cum ați intrat în politică?

S-a întâmplat acum vreo doi ani să mă văd chiar cu domnul Bolojan și să-mi propună să vin la liberali (n.r PNL), pentru că Botoșani era pe ultimul loc la nivel de scor politic. Așa am intrat. Prima dată crezi că vrei să faci ceva pentru lumea ta, pentru oamenii tăi, ți se pare că e simplu. Numai că, la fel ca orice altă meserie, și asta trebuie învățată. Și eu acum sunt cam în clasa 8-a la politică. Am de făcut liceul, bacalaureatul și multe altele ca să fiu la fel de stăpân, desigur pe mine, prin metode și prin lucrurile astea care țin de managementul în politică.

Unde se joacă mai murdar, în fotbal sau în politică?

Cred că sunt mai multe reguli clare în fotbal. În politică sunt foarte multe chestiuni care țin de oameni. (…) Pentru că acolo sunt interese, fiecare joacă pe interesul lui… Eu cred că un om nu ar trebui să facă politică dacă nu e bogat.

De ce?

Pentru că nu poate trăi din politică cu banii ăștia. Un primar are 6.000 de lei, 7.000 de lei salariu. Scuze, te faci primar pentru asta, să faci tot felul de lucruri care care țin de bunăstarea comunității tale? Un președinte de Consiliu Județean are 17.000 de lei. Credeți că acesta e un salariu care să… dacă trăiești din asta și faci asta toată viața ta? După aceea devii vulnerabil, cred. Vulnerabil cu tot felul de intervenții, cu tot felul de oameni care îți propun tot felul de prostii. La mine nu vin că n-au cum să vină să-mi spună ceva, dar se aud multe din istoria asta. Și eu zic că trebuie să ai o libertate (n.r. financiară) de a putea lucra pentru alții. În principiu, tu muncești pentru tine, să-ți fie bine ție, familiei tale. Când lucrurile astea sunt cumva asigurate, începi cât de cât detașat să gândești pentru alții. Asta nu o poți face decât dacă ai o stare materială bună. (…) Iar intratul în politică, repet, e un fel de responsabilitate a ta față de alții, dar asta cred cu desăvârșire că se poate face numai dacă tu ești asigurat. Tu și familia ta e asigurată. Și eu cu familia mea sunt asigurat.

Asta înseamnă că, nu știu cât, peste 90% din clasa politică din România este vulnerabilă?

Da, da. Eu așa cred. Dar sunt foarte mulți tineri care vin acum în politică și care sunt buni, să știți. Foarte mulți tineri buni, școliți! Până în 40-45 de ani, pe acolo, care sunt mulți, mulți copii buni. Dar pe de alta parte, (…) dacă n-ai 3.000 - 4.000 de euro pe lună nu poți trăi în București, de exemplu. Nu poți să-ți permiți casă, mașină, că n-ai cum. Dacă mai ai și doi copii, te-ai închis. Dacă n-are și soția 2.000 de euro, ca să faci 5.000 - 6.000 de euro pe lună… Așa cred.

Deci credeți că cine trăiește în București trebuie să aibă undeva la 5.000 - 6.000 de euro ca să trăiască bine?

Da, așa cred.

VIDEO Valeriu Iftime la TOP LEVEL, ep. 4 | Podcast GOLAZO.ro

