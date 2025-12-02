Adi Vasile, schimbare uimitoare de carieră Antrenorul  va prezenta o emisiune-fenomen, după ce a fost dat afară de la CSM București: „O să fie foarte intens”
Adrian Vasile FOTO: Sport Pictures
Adi Vasile, schimbare uimitoare de carieră Antrenorul va prezenta o emisiune-fenomen, după ce a fost dat afară de la CSM București: „O să fie foarte intens”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 21:02
  • Adrian Vasile (43 de ani), fostul antrenor de la CSM București, va fi arbitru și prezentator în noul sezon al reality-show-ului Survivor România.

Antrenorul a fost demis de CSM București la începutul lunii noiembrie, după eșecul cu Odense din Liga Campionilor, scor 30-36.

Adi Vasile revenise pe banca „tigroaicelor” în luna iunie, însă mandatul său a fost sub așteptări. Astfel, conducerea clubului a decis să-l înlocuiască cu Bojana Popovic.

Adrian Vasile va prezenta Survivor România 2026

După demiterea de la CSM București, unde câștiga în jur de 100.000 de euro pe an, Adi Vasile nu a stat mult timp fără slujbă. Din ianuarie 2026, fostul selecționer al naționalei de handbal feminin va apărea pe micile ecrane, la Survivor România!

După ce a fost anunțat ca prezentator al show-ului difuzat de Antena 1, Adi Vasile a oferit câteva declarații:

„Cred că o să fie un show foarte intens. Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri.

Cred că nu ai acolo nimic din ce ai acasă și toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort cu totul și cred că vor demasca foarte mult fiecare personaj”, a spus Adi Vasile, conform observatornews.ro.

Momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiție foarte acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supraviețuire și atunci voi fi conectat 100% cu concurenții noștri. Adrian Vasile, prezentator Survivor

Cine este Adrian Vasile

Ca sportiv, Adrian Vasile și-a petrecut toată cariera la Steaua București, formație pentru care a evoluat în perioada 2001-2011.

Ulterior a fost cooptat în staff-ul CSM București încă din anul 2014 și a fost numit în octombrie 2019 antrenor principal al echipei, fiind practic implicat în mod direct în toate succesele clubului.

Din cei 5 ani petrecuți la clubul bucureștean ca principal, primul sezon a fost întrerupt de pandemia de Covid atât în EHF Champions League, unde echipa era calificată în sferturile de finală, cât și în Liga Florilor MOL, unde CSM era în vârful clasamentului, la egalitate de puncte cu rivala SCM Rm. Vâlcea, dar cu un joc mai puțin disputat.

În următorii 4 ani a câștigat de trei ori liga națională de handbal feminin, Cupa și Supercupa României.

În EHF Champions League, echipa a ajuns mereu în faza sferturilor de finală, adunând în total 9 prezențe în primele 8 formații, performanță cu care se mai poate mândri și Gyor ETO.

Ultimul său mandat la CSM nu a fost de bun augur, acesta fiind demis ca urmare a rezultatelor sub așteptări obținute în debutul actualului sezon.

