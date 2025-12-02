„Asta îmi reproșez” A fost unul dintre cei mai talentați juniori ai lui Dinamo, dar regretă atitudinea » Înlocuit după 90 de secunde într-un meci cu FCSB

Geani Crețu (25 de ani), fost jucător la Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la clubul din București.

Fotbalistul evoluează în prezent în Liga 2, la Ceahlăul Piatra Neamț, clubul la care a fost format înainte de transferul la Dinamo.

Crețu a ajuns la Dinamo în 2016 și a debutat la seniori la doar 18 ani. A bifat 24 de partide în sezonul 2021/2022, la finalul căruia clubul a retrogradat pentru prima dată în istorie în Liga 2.

Geani Crețu regretă atitudinea de la Dinamo: „Am avut șanse în meciurile mari, în derby”

Deși era văzut ca un jucător de viitor, în 2021 Mircea Rednic l-a inclus pe lista fotbaliștilor de care dorea să se despartă.

„Lui Geani din tinerețe i-aș reproșa faptul că nu a muncit poate mai mult și că nu a profitat de momentele când i s-a oferit șanse în meciurile mari, cum ar fi Derby de România sau meciurile foarte importante ale carierei mele!”, a declarat Crețu, conform monitorulneamt.ro.

48 de meciuri a jucat Crețu pentru Dinamo, în care a marcat un singur gol, împotriva celor de la Botoșani, într-o victorie cu 3-2 din 2022

Crețu a trecut și prin momente dificile în tricoul „câinilor”. În meciul Dinamo - FCSB din 2021, câștigat de roș-albaștri cu 1-0, fotbalistul a fost înlocuit de Jerry Gane, antrenorul „câinilor” la acea vreme, după doar 90 de secunde, conform as.ro.

În locul său a fost introdus experimentatul Vlad Achim, într-o perioadă în care regula U21 fusese implementată de doar câteva sezoane, iar cluburile erau obligate să alinieze doi jucători U21 titulari.

După acel moment, Crețu a mai evoluat în doar două meciuri împotriva lui FCSB în perioada petrecută la Dinamo, în care a acumulat 26 de minute în înfrângerile cu 6-0 și 3-0 din sezonul 2021-2022.

Geani Crețu: „Ceahlăul este clubul la care am început visul de a ajunge fotbalist”

Fotbalistul a mai jucat la Rapid, CSM Alexandria și FC Argeș, iar în prezent activează la Ceahlăul, unde are cinci goluri marcate, în cele 42 de meciuri jucate.

„Pentru mine Ceahlăul înseamnă foarte mult. În primul rând, este clubul la care eu am început fotbalul și visul meu de a ajunge fotbalist.

Ceahlăul, pentru mine, este un club de tradiție, o familie și sper ca în anii următori să ajungă din nou în Superliga României!”, a mai spus Crețu.

13 este locul ocupat de Ceahlăul în Liga 2, cu 18 puncte acumulate, după cele 15 partide jucate

Geani Crețu: „Poate, într-o bună zi, o să ajung din nou în Superliga”

Întrebat cum îl afectează momentele în care este rezervă, Crețu a răspuns:

„Să fii rezervă, nu doar pentru mine, cred că pentru orice jucător este un sentiment urât. Îmi doresc să joc meci de meci, pentru că de asta mă antrenez zi de zi.

Uneori asta e decizia antrenorului. Nu știu dacă contează că am jucat în Superliga și uneori sunt rezervă la Liga a II-a.

Când sunt introdus în teren, îmi propun să joc cât mai bine, să ajut echipa și, poate într-o bună zi, dacă evoluțiile mele sunt bune, să ajung din nou în Superliga!”

Nu mă deranjează când alții vorbesc despre mine. În România, asta a devenit o normalitate. Dar foarte mulți dintre ei nu știu că și noi suntem oameni și poate în acea zi nu ne simțim bine sau poate am prins o zi mai proastă… Geani Crețtu

Fotbalistul poartă numărul 11, ales inițial în onoarea jucătorului său favorit, dar care în timp a căpătat o semnificație personală.

„Numărul 11 l-am ales pentru că îl idolatrizez pe Neymar. Iar ulterior s-a născut minunea vieții mele (n.r. - fiica sa) pe data de 11. Eu cred că e noroc, dar și coincidență!

De la nașterea fetiței noastre, viețile noastre s-au schimbat. Nu mai există tristețe, supărări, doar voie bună și pace. Ne facem să râdem toată ziua și să ne simțim mândri de noi ca oameni. Clar că și noi ne-am maturizat, am învățat să avem răbdare și înțelegere!

Când am aflat că o să avem o fetiță nu știam cum să reacționez de fericire, pentru că mi-am dorit asta de când mă știu și a fost, pe departe, cel mai frumos moment din viața mea!”, a mai declarat Geani Crețu.

