Marius Marin, la un pas de La Liga Sevilla a ajuns la un acord cu mijlocașul român. De ce depinde transferul +10 foto
Marius Marin FOTO: Montaj GOLAZO.ro, IMAGO
Stranieri

Marius Marin, la un pas de La Liga Sevilla a ajuns la un acord cu mijlocașul român. De ce depinde transferul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 10:59
  • Marius Marin (27 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, este aproape de un transfer important în La Liga.
  • Sevilla, una dintre cele mai importante echipe din Spania și câștigătoare a șapte trofee Europa League, s-a înțeles cu mijlocașul român.

Transferul lui Marius Marin pentru sezonul 2026/27 depinde însă de rezultatele unui control medical amănunțit.

Ianis Stoica, mesaj pentru contestatari VIDEO. Evitarea retrogradării i-a dat curaj:  „Toți spuneau că vin împrumut după 6 luni. Am terminat titular și am salvat echipa”
Citește și
Ianis Stoica, mesaj pentru contestatari VIDEO. Evitarea retrogradării i-a dat curaj: „Toți spuneau că vin împrumut după 6 luni. Am terminat titular și am salvat echipa”
Citește mai mult
Ianis Stoica, mesaj pentru contestatari VIDEO. Evitarea retrogradării i-a dat curaj:  „Toți spuneau că vin împrumut după 6 luni. Am terminat titular și am salvat echipa”

Marius Marin s-a înțeles cu Sevilla, dar formația spaniolă așteaptă rezultatul controlului medical

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a suferit la mijlocul lunii martie o entorsă la genunchi, accidentare care l-a ținut departe de teren aproape două luni.

Din acest motiv, Sevilla vrea să se asigure că mijlocașul este complet refăcut înainte de a finaliza transferul.

Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria
Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria

Galerie foto (10 imagini)

Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria
+10 Foto
labels.photo-gallery

Marin a fost convocat pentru meciul cu Cremonese (0-3), din etapa trecută, dar nu a fost folosit. Revenirea sa pe teren este așteptată în partida cu Napoli, astăzi, de la 13:00

Echipa toscană este deja retrogradată matematic, astfel că meciul din penultima etapă nu mai are miză în clasament pentru elevii lui Oscar Hiljemark.

Marius Marin se află la Pisa de opt sezoane și este unul dintre căpitanii echipei.

Românul a devenit un nume important în istoria clubului, fiind străinul cu cele mai multe apariții pentru formația italiană, cu 268 de meciuri. Dintre aceastea, 24 au fost bifate în sezonul 2025-2026.

12
este locul ocupat de Sevilla în La Liga, cu 43 de puncte. Deși se află la mijlocul clasamentului, clubul încă nu este complet scăpat de emoțiile retrogradării. Mallorca și Levante, echipele de pe locurile 18 și 19, care duc în liga secundă, au câte 39 de puncte

Contractul lui Marin cu Pisa expiră pe 30 iunie, astfel că mijlocașul poate ajunge liber de contract la Sevilla.

Dacă mutarea se va concretiza, românul ar deveni al treilea jucător adus gratis de clubul andaluz pentru sezonul viitor, după fundașul dreapta Juan Iglesias, de la Getafe, și fundașul central Arouna Sangante, de la Le Havre.

Presa spaniolă a scris încă din februarie despre interesul Sevillei pentru Marius Marin.

Marius Marin a revenit și în planurile naționalei României. Noul selecționer, Gică Hagi, l-a convocat pentru amicalul cu Țara Galilor, programat pe 6 iunie, la București, meci care va marca debutul acestuia pe banca primei reprezentative.

36 de meciuri
a adunat Marius Marin la echipa națională a României

Citește și

„Piei, Satană!” FOTO+VIDEO. Răspunsul lui Daniel Pancu după insultele rasiale ale fanilor lui Dinamo » Gestul făcut chiar în fața lor
Superliga
09:41
„Piei, Satană!” FOTO+VIDEO. Răspunsul lui Daniel Pancu după insultele rasiale ale fanilor lui Dinamo » Gestul făcut chiar în fața lor
Citește mai mult
„Piei, Satană!” FOTO+VIDEO. Răspunsul lui Daniel Pancu după insultele rasiale ale fanilor lui Dinamo » Gestul făcut chiar în fața lor
FCSB sau Botoșani? VIDEO. Cătălin Cîrjan, pus să aleagă adversara pe care și-o dorește la baraj: „Noi trebuie să ne concentrăm pe asta”
Superliga
00:36
FCSB sau Botoșani? VIDEO. Cătălin Cîrjan, pus să aleagă adversara pe care și-o dorește la baraj: „Noi trebuie să ne concentrăm pe asta”
Citește mai mult
FCSB sau Botoșani? VIDEO. Cătălin Cîrjan, pus să aleagă adversara pe care și-o dorește la baraj: „Noi trebuie să ne concentrăm pe asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
spania Marius Marin transfer sevilla pisa
Știrile zilei din sport
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Superliga
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Superliga
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Citește mai mult
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Stranieri
00:45
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Citește mai mult
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Superliga
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Citește mai mult
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
00:47
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Top stiri
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Superliga
17.05
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul, după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește mai mult
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Campionate
17.05
„Am dat lovitura” FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Citește mai mult
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Superliga
17.05
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Citește mai mult
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
B365
16.05
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
Citește mai mult
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 29 rapid 19 Universitatea Craiova 44 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share