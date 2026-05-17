Marius Marin, la un pas de La Liga Sevilla a ajuns la un acord cu mijlocașul român. De ce depinde transferul

Marius Marin (27 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, este aproape de un transfer important în La Liga.

Sevilla, una dintre cele mai importante echipe din Spania și câștigătoare a șapte trofee Europa League, s-a înțeles cu mijlocașul român.

Transferul lui Marius Marin pentru sezonul 2026/27 depinde însă de rezultatele unui control medical amănunțit.

Marius Marin s-a înțeles cu Sevilla, dar formația spaniolă așteaptă rezultatul controlului medical

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a suferit la mijlocul lunii martie o entorsă la genunchi, accidentare care l-a ținut departe de teren aproape două luni.

Din acest motiv, Sevilla vrea să se asigure că mijlocașul este complet refăcut înainte de a finaliza transferul.

Marin a fost convocat pentru meciul cu Cremonese (0-3), din etapa trecută, dar nu a fost folosit. Revenirea sa pe teren este așteptată în partida cu Napoli, astăzi, de la 13:00

Echipa toscană este deja retrogradată matematic, astfel că meciul din penultima etapă nu mai are miză în clasament pentru elevii lui Oscar Hiljemark.

Marius Marin se află la Pisa de opt sezoane și este unul dintre căpitanii echipei.

Românul a devenit un nume important în istoria clubului, fiind străinul cu cele mai multe apariții pentru formația italiană, cu 268 de meciuri. Dintre aceastea, 24 au fost bifate în sezonul 2025-2026.

12 este locul ocupat de Sevilla în La Liga, cu 43 de puncte. Deși se află la mijlocul clasamentului, clubul încă nu este complet scăpat de emoțiile retrogradării. Mallorca și Levante, echipele de pe locurile 18 și 19, care duc în liga secundă, au câte 39 de puncte

Contractul lui Marin cu Pisa expiră pe 30 iunie, astfel că mijlocașul poate ajunge liber de contract la Sevilla.

Dacă mutarea se va concretiza, românul ar deveni al treilea jucător adus gratis de clubul andaluz pentru sezonul viitor, după fundașul dreapta Juan Iglesias, de la Getafe, și fundașul central Arouna Sangante, de la Le Havre.

Presa spaniolă a scris încă din februarie despre interesul Sevillei pentru Marius Marin.

Marius Marin a revenit și în planurile naționalei României. Noul selecționer, Gică Hagi, l-a convocat pentru amicalul cu Țara Galilor, programat pe 6 iunie, la București, meci care va marca debutul acestuia pe banca primei reprezentative.

36 de meciuri a adunat Marius Marin la echipa națională a României

