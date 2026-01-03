CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme în această iarnă, clubul fiind în pericol să nu obțină licența UEFA.

Chiar dacă va reuși să obțină pe teren dreptul de a participa în cupele europene, gruparea ardeleană ar putea avea probleme din cauza problemelor financiare.

CFR Cluj, în peiricol să nu obțină licența UEFA: „Îmi fac griji...”

Concret, CFR Cluj mai are timp până pe 15 ianuarie să-și achite o parte din datorii, pentru a putea obține licența UEFA. În caz contrar, echipa nu va avea drept de joc în cupele europene în sezonul viitor.

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR, a vorbit despre situația delicată prin care trece clubul și i-a asigurat pe suporteri că lucrurile se vor schimba în bine în scurt timp.

„Există restanțe încă. Sigur, cu banii care ne vor intra acum, la începutul lunii ianuarie, o să reușim să închidem multe capitole, dar nu toate. E eșalonată plata (n.r. la Louis Munteanu), da, dar există posibilități, sunt bănci.

Dacă nu reușim până pe 15 să plătim, atunci, da, există pericolul să nu luăm licența, dar cea pentru Liga 1 nu e în pericol. Pe 15 ianuarie avem o monitorizare de la UEFA. Îmi fac griji. Să vedem.

Intră banii pe Louis, vedem cum ne descurcăm. Să vedem ce bani mai putem atrage, suntem în discuții și cu sponsori. Încercăm. Ne luptăm din răsputeri”, a declarat Mureșan, pentru digisport.ro.

Pentru a se stabiliza din punct de vedere financiar, CFR Cluj i-a vândut în această iarnă pe Louis Munteanu la DC United (mai are de efectuat vizita medicală, pe 5 ianuarie) și Lindon Emerllahu la Polissya Zhitomyr. Meriton Korenica ar urma să părăsească și el echipa.

