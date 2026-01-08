„Încredere uriașă”  Marius Șumudică, despre atuul pe care-l are la Al Okhdood, în lupta pentru salvarea de la retrogradare + Îi ia tare pe jucători

Marius Șumudică (54 de ani), noul antrenor al lui Al Okhdood, a transmis că este pregătit să lupte pentru a salva echipa de la retrogradare.

Tehnicianul român a lansat și un avertisment pentru jucătorii care nu se vor dedica complet în vederea obținerii acestui obiectiv.

Marius Șumudică a fost prezentat, luni, la Al Okhdood. Înțelegerea dintre cele două părți va fi valabilă până în vară, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an, dacă formația saudită va evita retrogradarea.

Marius Șumudică: „Nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat”

Marius Șumudică a vorbit despre obiectivul pe care îl are în Arabia Saudită.

„Meseria mea și a staff-ului meu este să salvăm Al-Okhdood. Aceasta este provocarea pentru care am venit.

Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual.

Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu. Am vorbit cu toți și le știu bine potențialul. Am început să urmăresc echipa de acum cinci meciuri. Nu sunt aici să-mi dezvălui planurile tactice, contează doar rezultatele.

Mulți s-au întrebat de ce am acceptat misiunea, iar răspunsul meu a fost clar: voi lupta alături de echipă pentru a rămâne în ligă și pentru a îmbunătăți rezultatele, mai ales că am găsit un sprijin mare din partea conducerii.

Al Okhdood este o echipă mare, cu jucători de excepție, dar noi vom miza pe forța grupului. Vom lupta ca o familie, iar cine nu are un angajament total trebuie să-și facă bagajele și să plece!

Mă simt confortabil în Arabia Saudită, iubesc această țară și respect oamenii de aici, de aceea am ales să revin.

Campionatul saudit este acum unul dintre cele mai puternice din lume și crește rapid”, a declarat Marius Șumudică, citat de digisport.ro.

Debut dificil pentru Marius Șumudică

Marius Șumudică va debuta pe banca saudiților pe 10 ianuarie, în duelul cu Ah Ahli, formație de pe locul 4 (25 de puncte) în campionatul Arabiei Saudite.

În etapa trecută, Al Ahli a învins-o pe Al Nassr, echipa unde joacă Cristiano Ronaldo, cu scorul de 3-2, și a provocat prima înfrângere din acest sezon fostului lider din campionat.

Al Okhdood vine după înfrângerea cu Al Ettifaq, scor 0-2, din etapa 13, aflându-se la al treilea eșec consecutiv. Noua echipă a lui Șumudică mai pierduse cu Damac, 0-1, și Al Nassr, 0-3.

În acest moment, Al Okhdood ocupă locul 17, cu 5 puncte acumulate după 12 meciuri, cu trei puncte mai puțin decât Al-Shabab, de pe 15, ultima poziție care asigură prezența în următoarea ediție a campionatului.

De-a lungul carierei, Marius Șumudică le-a mai pregătit pe Rapid, Gaziantep, Al Raed, Al Shabab, CFR Cluj, Kayserispor, Astra Giurgiu sau Concordia Chiajna.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport