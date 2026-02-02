Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”

Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor din Superliga, nu crede că FCSB și CFR Cluj ar putea să mai urce în play-off.

Cele două echipe au avut un parcurs slab până acum și au nevoie de un parcurs aproape pentru un loc în primele șase.

Roș-albaștrii sunt pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce ardelenii ocupă locul 9, cu 35 de puncte, având la dispoziție șase etape pentru a prinde un loc în play-off.

Adrian Mutu nu crede că FCSB și CFR vor prinde play-off -ul: „O să avem un sezon istoric”

Adrian Mutu este sceptic în privința șanselor de calificare în play-off ale campioanei și vicecampioanei en-titre.

„Eu cred că o să avem un sezon istoric, fără FCSB și CFR Cluj în play-off. În afară de Metaloglobus, celelalte adversare sunt contracandidate la play-off.

O să avem un sezon istoric, chiar dacă nu-mi doresc acest lucru, pentru că un play-off cu FCSB și CFR e mai spectaculos.

E o șansă mare pentru Craiova fără cele două. Ca să se califice FCSB și CFR, trebuie să bată tot, altfel nu au nicio șansă”, a spus Adrian Mutu, conform digisport.ro.

90 de meciuri a adunat Adrian Mutu ca tehnician în Liga 1, pentru echipe precum Rapid, CFR Cluj, Petrolul și FCU Craiova

FCSB, echipa condusă de Elias Charalambous (45 de ani), are un sezon mult sub așteptări, după ce a câștigat titlul doi ani la rând.

Campioana era fără victorie în 2026 până la succesu cu Csikszereda, scor 1-0.

Ce urmează pentru FCSB în Superliga:

5 februarie: FCSB - Botoșani

8 februarie: Oțelul - FCSB

15 februarie: U Craiova - FCSB

21 februarie: FCSB - Metaloglobus

28 februarie: UTA - FCSB

7 martie: FCSB - U Cluj

CFR Cluj și-a regăsit ritmul sub conducerea lui Daniel Pancu, care a suferit o singură înfrângere în 10 meciuri.

Cel mai spectaculos rezultat a fost succesul cu 4-1 în fața celor de la FCSB.

Ce urmează pentru CFR în Superliga:

4 februarie: UTA - CFR

7 februarie: CFR - U Cluj

16 februarie: Hermannstadt - CFR

21 februarie: CFR - Petrolul

28 februarie: Farul - CFR

7 martie: CFR - Dinamo

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 24 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 Botoșani 24 39 6 U Cluj 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 24 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

