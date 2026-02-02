Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric” +21 foto
Adrian Mutu. Foto: Sportpictures
Superliga

Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 20:56
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 21:45
  • Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor din Superliga, nu crede că FCSB și CFR Cluj ar putea să mai urce în play-off.
  • Cele două echipe au avut un parcurs slab până acum și au nevoie de un parcurs aproape pentru un loc în primele șase.

Roș-albaștrii sunt pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce ardelenii ocupă locul 9, cu 35 de puncte, având la dispoziție șase etape pentru a prinde un loc în play-off.

„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern
Citește și
„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern
Citește mai mult
„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern

Adrian Mutu nu crede că FCSB și CFR vor prinde play-off-ul: „O să avem un sezon istoric”

Adrian Mutu este sceptic în privința șanselor de calificare în play-off ale campioanei și vicecampioanei en-titre.

„Eu cred că o să avem un sezon istoric, fără FCSB și CFR Cluj în play-off. În afară de Metaloglobus, celelalte adversare sunt contracandidate la play-off.

O să avem un sezon istoric, chiar dacă nu-mi doresc acest lucru, pentru că un play-off cu FCSB și CFR e mai spectaculos.

E o șansă mare pentru Craiova fără cele două. Ca să se califice FCSB și CFR, trebuie să bată tot, altfel nu au nicio șansă”, a spus Adrian Mutu, conform digisport.ro.

90 de meciuri
a adunat Adrian Mutu ca tehnician în Liga 1, pentru echipe precum Rapid, CFR Cluj, Petrolul și FCU Craiova

FCSB, echipa condusă de Elias Charalambous (45 de ani), are un sezon mult sub așteptări, după ce a câștigat titlul doi ani la rând.

Campioana era fără victorie în 2026 până la succesu cu Csikszereda, scor 1-0.

Ce urmează pentru FCSB în Superliga:

  • 5 februarie: FCSB - Botoșani
  • 8 februarie: Oțelul - FCSB
  • 15 februarie: U Craiova - FCSB
  • 21 februarie: FCSB - Metaloglobus
  • 28 februarie: UTA - FCSB
  • 7 martie: FCSB - U Cluj
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj și-a regăsit ritmul sub conducerea lui Daniel Pancu, care a suferit o singură înfrângere în 10 meciuri.

Cel mai spectaculos rezultat a fost succesul cu 4-1 în fața celor de la FCSB.

Ce urmează pentru CFR în Superliga:

  • 4 februarie: UTA - CFR
  • 7 februarie: CFR - U Cluj
  • 16 februarie: Hermannstadt - CFR
  • 21 februarie: CFR - Petrolul
  • 28 februarie: Farul - CFR
  • 7 martie: CFR - Dinamo
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2446
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5Botoșani2439
6U Cluj2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2421
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

Citește și

Unde se va juca Dinamo - U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului
Superliga
20:28
Unde se va juca Dinamo - U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului
Citește mai mult
Unde se va juca Dinamo - U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului
„Cum să inventezi așa ceva?”  MM Stoica, furios! Reacție dură la adresa arbitrajului: „Ne-ai scos din play-off?!”
Superliga
20:18
„Cum să inventezi așa ceva?” MM Stoica, furios! Reacție dură la adresa arbitrajului: „Ne-ai scos din play-off?!”
Citește mai mult
„Cum să inventezi așa ceva?”  MM Stoica, furios! Reacție dură la adresa arbitrajului: „Ne-ai scos din play-off?!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
CFR Cluj adrian mutu liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 29 rapid 21 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
03.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share