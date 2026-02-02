Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”

- Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor din Superliga, nu crede că FCSB și CFR Cluj ar putea să mai urce în play-off.
- Cele două echipe au avut un parcurs slab până acum și au nevoie de un parcurs aproape pentru un loc în primele șase.
Roș-albaștrii sunt pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce ardelenii ocupă locul 9, cu 35 de puncte, având la dispoziție șase etape pentru a prinde un loc în play-off.
Adrian Mutu nu crede că FCSB și CFR vor prinde play-off-ul: „O să avem un sezon istoric”
Adrian Mutu este sceptic în privința șanselor de calificare în play-off ale campioanei și vicecampioanei en-titre.
„Eu cred că o să avem un sezon istoric, fără FCSB și CFR Cluj în play-off. În afară de Metaloglobus, celelalte adversare sunt contracandidate la play-off.
O să avem un sezon istoric, chiar dacă nu-mi doresc acest lucru, pentru că un play-off cu FCSB și CFR e mai spectaculos.
E o șansă mare pentru Craiova fără cele două. Ca să se califice FCSB și CFR, trebuie să bată tot, altfel nu au nicio șansă”, a spus Adrian Mutu, conform digisport.ro.
FCSB, echipa condusă de Elias Charalambous (45 de ani), are un sezon mult sub așteptări, după ce a câștigat titlul doi ani la rând.
Campioana era fără victorie în 2026 până la succesu cu Csikszereda, scor 1-0.
Ce urmează pentru FCSB în Superliga:
- 5 februarie: FCSB - Botoșani
- 8 februarie: Oțelul - FCSB
- 15 februarie: U Craiova - FCSB
- 21 februarie: FCSB - Metaloglobus
- 28 februarie: UTA - FCSB
- 7 martie: FCSB - U Cluj
CFR Cluj și-a regăsit ritmul sub conducerea lui Daniel Pancu, care a suferit o singură înfrângere în 10 meciuri.
Cel mai spectaculos rezultat a fost succesul cu 4-1 în fața celor de la FCSB.
Ce urmează pentru CFR în Superliga:
- 4 februarie: UTA - CFR
- 7 februarie: CFR - U Cluj
- 16 februarie: Hermannstadt - CFR
- 21 februarie: CFR - Petrolul
- 28 februarie: Farul - CFR
- 7 martie: CFR - Dinamo
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|24
|46
|2
|Dinamo
|24
|45
|3
|Rapid
|24
|45
|4
|FC Argeș
|24
|40
|5
|Botoșani
|24
|39
|6
|U Cluj
|24
|39
|7
|UTA Arad
|24
|38
|8
|Oțelul Galați
|24
|37
|9
|CFR Cluj
|24
|35
|10
|Farul
|24
|34
|11
|FCSB
|24
|34
|12
|Petrolul
|24
|21
|13
|Unirea Slobozia
|24
|21
|14
|Csikszereda
|24
|19
|15
|Hermannstadt
|24
|17
|16
|Metaloglobus
|24
|11