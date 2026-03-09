Șumudică rămâne la Al-Okhdood Tehnicianul român a infirmat zvonurile legate de plecarea sa: „Sunt total false”. Ce a stabilit cu șefii

Marius Șumudică (55 de ani) susține că postul său la Al-Okhdood nu este în pericol, în ciuda situației dificile în care se află echipa saudită.

Duminică, după eșecul drastic scor 0-5 cu Al-Fayha, au apărut mai multe informații conform cărora Șumudică ar fi foarte aproape de plecarea de la Al-Okhdood.

Marius Șumudică: „Nu se pune problema să plec de la echipă”

Acum, antrenorul român a negat zvonurile, susținând că va continua la echipă și va lupta mai departe pentru evitarea retrogradării.

„Sunt numai prostii pe care le-am citit, nu m-a dat nimeni afară. N-am avut nicio discuţie de reziliere, a fost o singură discuţie cu preşedintele clubului ieri. Nu se pune problema să plec de la echipă.

Trebuie să ne întărim echipa, am agreat cu conducerea, evident că nu ne pică bine, evident că e greu când pierzi cu 0-5, dar în acest moment este greu să faci mai mult pentru că întâlnim nişte echipe cu multă valoare şi calitate.

Mă voi lupta până la final să încerc să salvez echipa de la retrogradare, nu s-a pus problema în acest moment de a pleca de la echipă sau de a fi demis. Zvonurile despre demiterea mea sunt total false”, a spus Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Al-Okhdood ocupă în prezent locul 17 în prima ligă a Arabiei Saudite, fiind la 6 puncte sub linia roșie.

