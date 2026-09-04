CFR Cluj - Farul 0-0. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, și-a lăudat jucătorii pentru prestația din etapa #8, în contextul în care au avut puțin timp să se pregătească înaintea acestei partide.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru CFR a fost cel de-al treilea meci jucat în mai puțin de o săptămână. Pe 29 august a jucat cu Csikszereda (3-2), marți a jucat cu Sepsi (3-1) în Cupa României, iar astăzi a întâlnit Farul Constanța.

CFR Cluj - Farul 0-0 . Marius Șumudică: „Pentru mine jucătorii sunt niște eroi”

Marius Șumudică a fost mulțumit de jocul echipei sale, deși a avut un program încărcat în ultimele zile și a efectuat doar un antrenament, joi.

„Având în vedere circumstanțele în care s-a disputat acest joc, pentru mine este o victorie. Țin să le mulțumesc suporterilor, care au fost aproape de echipă, țin să mulțumesc echipei, iar pentru mine jucătorii sunt niște eroi.

Să joci în 6 zile 3 meciuri, cu două deplasări, să joci contra unei echipe care a făcut pregătirea cu antrenorul Ovidiu Sabău. Toată vara a putut să facă transferuri, a putut să lege niște relații de joc și o echipă care joacă fotbal, și țin să-i felicit pe această cale.

Nu puteam să o ducem decât prin organizare și să ne autodepășim fizic, să ducem organismul până la limita limitelor. Asta au făcut astăzi.

E adevărat că au avut situații mai mari decât noi și cred că mai multe, dar și noi am avut două situații clare. Încă o dată îmi felicit jucătorii. A fost o săptămână teribilă din toate punctele de vedere.

Sunt mulțumit de ceea ce face conducerea în momentul de față și că eforturile au dus la această ridicare de interdicție (la transferuri). Și cu siguranță CFR-ul după acea întrerupere va arăta altfel și cu alți jucători”, a declarat Șumudică la Digi Sport.

Farul a avut opt zile să pregătească acest joc. Eu am avut una. Ieri (n.r. joi) am făcut un singur antrenament. Și nu puteam să fac decât din organizare și din dorința jucătorilor, despre care vă spun încă o dată, pentru mine sunt niște eroi, merită toate aplauzele. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică: „Nu arătăm bine din punct de vedere fizic”

Antrenor clujenilor a evidențiat și capitolele la care echipa sa trebuie să mai lucreze:

„În perioada asta trebuie să acumulăm orice punct. Noi orice punct luăm în momentul ăsta o să fie benefic. Fiindcă în momentul în care voi avea tot lotul la dispoziție, cu siguranță CFR-ul va arăta mult mai bine.

Dar în momentul ăsta nu arătăm bine din punct de vedere fizic, trebuie lucrat. Nu arătăm nici bine din punct de vedere al calității, mă refer la controlul jocului”.

În urma remizei cu Farul, CFR Cluj a urcat temporar pe locul 8 în Superliga, cu 10 puncte. Clujenii au și un meci mai puțin disputat.

Clasamentul în Liga 1

Loc/ Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 7 14 2. Rapid 7 12 3. Petrolul 7 12 4. U Craiova 7 11 5. Farul 8 11 6. FCSB 7 11 7. Corvinul 7 10 8. CFR Cluj 7 10 9. Oțelul 7 10 10. Sepsi 7 10 11. FC Argeș 7 10 12. U Cluj 6 9 13. FC Botoșani 7 7 14. UTA Arad 7 6 15. FC Voluntari 7 5 16. Csikszereda 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport