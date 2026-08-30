CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-3. Marius Șumudică (55 de ani) s-a plâns de starea suprafeței de joc de la Miercurea Ciuc.

Antrenorul a vorbit despre Ovidiu Perianu (24 de ani), fotbalist care a fost îndepărtat de FCSB, dar a marcat un gol senzațional pentru CFR Cluj.

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Echipa din Gruia a câștigat primele două meciuri de la venirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică și ocupă locul 11 în clasamentul Ligii 1. Are nouă puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-3 . Marius Șumudică s-a plâns de starea gazonului: „ N-am văzut în viața mea”

Șumudică a explicat că misiunea elevilor săi în meciul cu Csikszereda a fost îngreunată de starea gazonului de la Miercurea Ciuc.

„Dacă la televizor pare un gazon impecabil, este incredibil. N-am văzut în viața mea să pui piciorul pe el și să nu se mai vadă decât șiretul de la gheată. Îți intra piciorul cu totul.

Este un gazon nou. Nu știu cum a fost făcut, dar nu este așezat încă. Brazdele nu stau foarte bine și atunci te încarcă la picioare, ai probleme, nu știi ce ghete să folosești. A fost destul de destul de greu.

Dacă dai o pasă de 10 metri pe jos, mingea o ia în tot felul de direcții. Se vedea cum o duce firul de iarbă, nu mergea drept. De aceea nici nu puteai să scoți om din joc unu la unu, îți rămânea mingea în spate, se oprea, avea o traiectorie greșită”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Am fost un pic dezavantajați din punctul ăsta de vedere, pentru că am dominat jocul. Mingea a fost mai mult la noi și cifrele o spun. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Șumudică despre Perianu: „E un băiat care muncește”

CFR Cluj a făcut 2-1 chiar înainte de pauză, când Ovidiu Perianu a marcat cu un șut extraordinar de la peste 30 de metri.

Mijlocașul n-a reușit să se impună în cei 6 ani petrecuți la FCSB, însă Șumudică spune că are mare încredere în calitățile acestuia.

„Auzeam în spatele meu «nu, nu, nu», să nu dea la poartă. Nici nu mi-am dat seama. Când a plesnit-o nici nu am văzut mingea unde se duce, am văzut doar că s-a scuturat plasa porții. Execuție senzațională, a prins-o pe exterior puțin, a fugit mingea de portar, vinclu, greu de scos.

Mă bucur pentru el, un băiat care muncește, îți dă un echilibru, recuperator bun, aleargă. Ieri mi-a alergat peste 12 kilometri, ceea ce înseamnă mult pentru mine.

Am ridicat volumul efortului, trecem cu câte 4-5 kilometri față de ce era înainte, în condițiile în care eu fac 2-3 schimbări, pentru că restul sunt niște copii și îmi e greu”, a mai spus antrenorul echipei din Gruia.

FOTO. Ovidiu Perianu a marcat un gol uluitor, de la peste 30 de metri, în Csikszereda - CFR Cluj 2-3

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