Europa League Înfrângere șocantă pentru AC Milan, surpriză pentru Celta lui Ionuț Radu. Florin Tănase a bifat câteva secunde +18 foto
Europa League
Europa League

Europa League Înfrângere șocantă pentru AC Milan, surpriză pentru Celta lui Ionuț Radu. Florin Tănase a bifat câteva secunde

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 00:17
  • Europa League a revenit astăzi cu primele nouă meciuri din faza principală a sezonului 2026-2027.
  • Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, a pierdut în fața celor de la Omonia Nicosia, unde evoluează Florin Tănase, scor 0-1.
  • AC Milan a pierdut cu Benfica, scor 0-2, pe San Siro.
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Prima etapă reprezintă și debutul în faza principală a unei competiții UEFA pentru șase echipe: Bournemouth, Ararat-Armenia, Lillestrom, OFI Creta, Torreense și Sunderland.

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Miercuri, 16 septembrie

Omonia - Celta Vigo 1-0

  • A marcat: Balkovec (min. 88)
  • La gazde, Florin Tănase a intrat în minutul 90+4
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  • Arbitru: Balazs Berke (Ungaria)
  • Stadion: GSP, Nicosia
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Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4

  • Au marcat: Wilson (min. 55) / Guddal (min. 20, 22), Mercado (min. 53), Vydra (min. 71)
  • Arbitru: Mohammed Al-Hakim (Suedia)
  • Stadion: Republican Stadium, Erevan

AC Milan - Benfica 0-2

  • Au marcat: Lukebakio (min. 16), Kaminski (min. 53)
  • Arbitru: Jarred Gillett (Australia)
  • Stadion: San Siro, Milano

Anderlecht - Lyon 1-2

  • Au marcat: Cvetkovic (min. 61) / Nartey (min. 8), Nakamura (min. 22)
  • Arbitru: Ricardo de Burgos (Spania)
  • Stadion: RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles

Bayer Leverkusen - Celje 2-0

Au marcat: Seslar (min. 15, autogol), Medina (min. 74)

  • Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia)
  • Stadion: BayArena, Leverkusen

Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb 0-0

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  • Arbitru: John Brooks (Anglia)
  • Stadion: Giulești, București

FOTO. Gazonul pe Giulești

Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro
Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro
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Olympiacos - Jagiellonia 2-1

  • Au marcat: Gonzalez (min. 43), Yaremchuk (min. 84) / Szmyt (min. 20)
  • Arbitru: Harm Osmers (Germania)
  • Stadion: Georgios Karaiskakis, Pireu

Sturm Graz - Stade Rennais 0-0

  • Arbitru: Manfredas Lukjancukas (Lituania)
  • Stadion: Graz-Liebenau, Graz

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

  • A marcat: Le Fee (min. 66)
  • Arbitru: Jeremie Pignard (Franța)
  • Stadion: Stadium of Light, Sunderland

Joi, 17 septembrie

OFI Creta - Hoffenheim, live de la 19:45

  • Arbitru: Javier Alberola Rojas (Spania)
  • Stadion: Pankritio Stadium, Heraklion

Levski Sofia - Salzburg, live de la 19:45

  • Arbitru: Mohammad Al-Emara (Finlanda)
  • Stadion: Vasil Levski, Sofia

Juventus - NEC Nijmegen, live de la 22:00

  • Arbitru: Oleksiy Derevinskyi (Ucraina)
  • Stadion: Allianz Stadium, Torino

Real Sociedad - Bournemouth, live de la 22:00

  • Arbitru: Pawel Raczkowski (Polonia)
  • Stadion: Anoeta, San Sebastián

Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise, live de la 22:00

  • Arbitru: Yigal Frid (Israel)
  • Stadion: Doosan Arena, Plzeň

Celtic - Ferencvaros, live de la 22:00

  • Arbitru: Patrik Kolaric (Croația)
  • Stadion: Celtic Park, Glasgow

Crystal Palace - Lech Poznan, live de la 22:00

  • Arbitru: Michal Ocenas (Slovacia)
  • Stadion: Selhurst Park, Londra

Beşiktaş - Marseille, live de la 22:00

  • Arbitru: Andrea Colombo (Italia)
  • Stadion: Tüpraş Stadium, Istanbul

Lillestrom - Torreense, live de la 22:00

  • Arbitru: Ondrej Berka (Cehia)
  • Stadion: Arasen, Lillestrom

Clasamentul în Europa League

LocEchipăMeciuriPuncte
1Sparta Praga13
2Benfica13
3Bayer Leverkusen13
4Lyon13
5Olympiacos13
6Sunderland13
7Omonia13
8Sturm Graz11
9Rennes11
10Dinamo Zagreb11
11Hapoel Beer Sheva11
12Crystal Palace00
13Bournemouth00
14Real Sociedad00
15Salzburg00
16Viktoria Plzen00
17Union Saint-Gilloise00
18Marseille00
19Hoffenheim00
20Juventus00
21NEC Nijmegen00
22Torreense00
23Levski Sofia00
24OFI Creta00
25Lilleström00
26Lech Poznań00
27Celtic00
28Beşiktaş00
29Ferencváros00
30Jagiellonia10
31Anderlecht10
32Celta Vigo10
33AZ Alkmaar10
34AC Milan10
35Celje10
36Ararat-Armenia10
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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