Europa League Înfrângere șocantă pentru AC Milan, surpriză pentru Celta lui Ionuț Radu. Florin Tănase a bifat câteva secunde

Prima etapă reprezintă și debutul în faza principală a unei competiții UEFA pentru șase echipe: Bournemouth, Ararat-Armenia, Lillestrom, OFI Creta, Torreense și Sunderland.

Miercuri, 16 septembrie

Ionuț Radu, eroare decisivă FOTO. Spaniolii dau vina pe el pentru golul de senzație încasat în Omonia - Celta Vigo

Ionuț Radu, eroare decisivă FOTO. Spaniolii dau vina pe el pentru golul de senzație încasat în Omonia - Celta Vigo

Au marcat: Seslar (min. 15, autogol), Medina (min. 74)

FOTO. Gazonul pe Giulești

Joi, 17 septembrie

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Sparta Praga 1 3 2 Benfica 1 3 3 Bayer Leverkusen 1 3 4 Lyon 1 3 5 Olympiacos 1 3 6 Sunderland 1 3 7 Omonia 1 3 8 Sturm Graz 1 1 9 Rennes 1 1 10 Dinamo Zagreb 1 1 11 Hapoel Beer Sheva 1 1 12 Crystal Palace 0 0 13 Bournemouth 0 0 14 Real Sociedad 0 0 15 Salzburg 0 0 16 Viktoria Plzen 0 0 17 Union Saint-Gilloise 0 0 18 Marseille 0 0 19 Hoffenheim 0 0 20 Juventus 0 0 21 NEC Nijmegen 0 0 22 Torreense 0 0 23 Levski Sofia 0 0 24 OFI Creta 0 0 25 Lilleström 0 0 26 Lech Poznań 0 0 27 Celtic 0 0 28 Beşiktaş 0 0 29 Ferencváros 0 0 30 Jagiellonia 1 0 31 Anderlecht 1 0 32 Celta Vigo 1 0 33 AZ Alkmaar 1 0 34 AC Milan 1 0 35 Celje 1 0 36 Ararat-Armenia 1 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.