Europa League Înfrângere șocantă pentru AC Milan, surpriză pentru Celta lui Ionuț Radu. Florin Tănase a bifat câteva secunde

- Europa League a revenit astăzi cu primele nouă meciuri din faza principală a sezonului 2026-2027.
- Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, a pierdut în fața celor de la Omonia Nicosia, unde evoluează Florin Tănase, scor 0-1.
- AC Milan a pierdut cu Benfica, scor 0-2, pe San Siro.
Prima etapă reprezintă și debutul în faza principală a unei competiții UEFA pentru șase echipe: Bournemouth, Ararat-Armenia, Lillestrom, OFI Creta, Torreense și Sunderland.
Miercuri, 16 septembrie
Omonia - Celta Vigo 1-0
- A marcat: Balkovec (min. 88)
- La gazde, Florin Tănase a intrat în minutul 90+4
- Arbitru: Balazs Berke (Ungaria)
- Stadion: GSP, Nicosia
Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4
- Au marcat: Wilson (min. 55) / Guddal (min. 20, 22), Mercado (min. 53), Vydra (min. 71)
- Arbitru: Mohammed Al-Hakim (Suedia)
- Stadion: Republican Stadium, Erevan
AC Milan - Benfica 0-2
- Au marcat: Lukebakio (min. 16), Kaminski (min. 53)
- Arbitru: Jarred Gillett (Australia)
- Stadion: San Siro, Milano
Anderlecht - Lyon 1-2
- Au marcat: Cvetkovic (min. 61) / Nartey (min. 8), Nakamura (min. 22)
- Arbitru: Ricardo de Burgos (Spania)
- Stadion: RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles
Bayer Leverkusen - Celje 2-0
Au marcat: Seslar (min. 15, autogol), Medina (min. 74)
- Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia)
- Stadion: BayArena, Leverkusen
Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb 0-0
- Arbitru: John Brooks (Anglia)
- Stadion: Giulești, București
FOTO. Gazonul pe Giulești
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Olympiacos - Jagiellonia 2-1
- Au marcat: Gonzalez (min. 43), Yaremchuk (min. 84) / Szmyt (min. 20)
- Arbitru: Harm Osmers (Germania)
- Stadion: Georgios Karaiskakis, Pireu
Sturm Graz - Stade Rennais 0-0
- Arbitru: Manfredas Lukjancukas (Lituania)
- Stadion: Graz-Liebenau, Graz
Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
- A marcat: Le Fee (min. 66)
- Arbitru: Jeremie Pignard (Franța)
- Stadion: Stadium of Light, Sunderland
Joi, 17 septembrie
OFI Creta - Hoffenheim, live de la 19:45
- Arbitru: Javier Alberola Rojas (Spania)
- Stadion: Pankritio Stadium, Heraklion
Levski Sofia - Salzburg, live de la 19:45
- Arbitru: Mohammad Al-Emara (Finlanda)
- Stadion: Vasil Levski, Sofia
Juventus - NEC Nijmegen, live de la 22:00
- Arbitru: Oleksiy Derevinskyi (Ucraina)
- Stadion: Allianz Stadium, Torino
Real Sociedad - Bournemouth, live de la 22:00
- Arbitru: Pawel Raczkowski (Polonia)
- Stadion: Anoeta, San Sebastián
Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise, live de la 22:00
- Arbitru: Yigal Frid (Israel)
- Stadion: Doosan Arena, Plzeň
Celtic - Ferencvaros, live de la 22:00
- Arbitru: Patrik Kolaric (Croația)
- Stadion: Celtic Park, Glasgow
Crystal Palace - Lech Poznan, live de la 22:00
- Arbitru: Michal Ocenas (Slovacia)
- Stadion: Selhurst Park, Londra
Beşiktaş - Marseille, live de la 22:00
- Arbitru: Andrea Colombo (Italia)
- Stadion: Tüpraş Stadium, Istanbul
Lillestrom - Torreense, live de la 22:00
- Arbitru: Ondrej Berka (Cehia)
- Stadion: Arasen, Lillestrom
Clasamentul în Europa League
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Sparta Praga
|1
|3
|2
|Benfica
|1
|3
|3
|Bayer Leverkusen
|1
|3
|4
|Lyon
|1
|3
|5
|Olympiacos
|1
|3
|6
|Sunderland
|1
|3
|7
|Omonia
|1
|3
|8
|Sturm Graz
|1
|1
|9
|Rennes
|1
|1
|10
|Dinamo Zagreb
|1
|1
|11
|Hapoel Beer Sheva
|1
|1
|12
|Crystal Palace
|0
|0
|13
|Bournemouth
|0
|0
|14
|Real Sociedad
|0
|0
|15
|Salzburg
|0
|0
|16
|Viktoria Plzen
|0
|0
|17
|Union Saint-Gilloise
|0
|0
|18
|Marseille
|0
|0
|19
|Hoffenheim
|0
|0
|20
|Juventus
|0
|0
|21
|NEC Nijmegen
|0
|0
|22
|Torreense
|0
|0
|23
|Levski Sofia
|0
|0
|24
|OFI Creta
|0
|0
|25
|Lilleström
|0
|0
|26
|Lech Poznań
|0
|0
|27
|Celtic
|0
|0
|28
|Beşiktaş
|0
|0
|29
|Ferencváros
|0
|0
|30
|Jagiellonia
|1
|0
|31
|Anderlecht
|1
|0
|32
|Celta Vigo
|1
|0
|33
|AZ Alkmaar
|1
|0
|34
|AC Milan
|1
|0
|35
|Celje
|1
|0
|36
|Ararat-Armenia
|1
|0