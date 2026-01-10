Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că Darius Olaru (27 de ani) este remarcatul lui MM Stoica în cantonamentul din Antalya.

FCSB a pierdut singurul amical programt în Turcia, 1-2 cu Beșiktaș, însă oficialii „roș-albaștrilor” sunt optimiști.

Aflat în Antalya alături de echipă, Mihai Stoica i-a remarcat pe Darius Olaru și Andre Duarte.

Remarcatul lui MM Stoica în cantonamentul FCSB din Antalya

„Eu nu m-am uitat la meci că am avut ceva de făcut. Mi-a zis MM că am jucat foarte bine, că în prima repriză trebuia să dăm goluri.

Mi-a zis că Duarte a fost foarte bun, Olaru, excepțional, Bîrligea așa și așa… În a doua repriză au intrat ceilalți, s-a dezechilibrat jocul, dar în prima noi am controlat și trebuia să dăm goluri.

A dat Olaru bară, a fost un penalty pe care nu ni l-au dat. Trebuia să intervină VAR-ul (n.r. râde). Nu văd faza că am plecat în altă cameră. Ce să văd? Dacă mi-a zis MM, merg pe ce ne-a zis el. Eu sunt mulțumit”, a spus Mihai Stoica, potrivit digisport.ro.

Darius Olaru a fost aproape de a deschide scorul în meciul cu Beșiktaș. Mijlocașul celor de la FCSB a șutat puternic, de la aproximativ 20 de metri, dar mingea a lovit stâlpul porții lui Destanoglu.

9 goluri a reușit Darius Olaru în acest sezon

Andre Duarte, căpitan la primul meci pentru FCSB

Ajuns în tabăra campioanei la începutul lunii decembrie, Andre Duarte a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB pentru prima dată în meciul cu Beșiktaș, 1-2.

Jucătorul a fost titular și a purtat banderola de căpitan, iar prestația sa a fost bună.

Andre Duarte a blocat 2 șuturi ale turcilor și a reușit 3 recuperări ale balonului, motiv pentru care a fost cel mai bine cotat fundaș al celor de la FCSB.

7.1 este nota pe care a primit-o Andre Duarte, conform sofascore.com

În acest moment, fotbalistul este indisponibil pentru meciurile oficiale ale „roș-albaștrilor”, întrucât se află în proces cu fostul său club, Ujpest.

Cred că va ajuta echipa să își îndeplinească obiectivele Mamadou Thiam, despre Andre Duarte după FCSB - Beșiktaș 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport