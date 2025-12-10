Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a răspuns dur criticilor lui Marius Șumudică cu privire la jocul celor de la FCSB.

Oficialul „roș-albaștrilor” a explicat de ce echipa are o formă mai slabă față de anul trecut.

Marius Șumudică a comparat forma celor de la FCSB din sezonul precedent cu cea din prezent. Antrenorul a observat diferențe mari din punct de vedere fizic.

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Șumudică: „ N-a antrenat în viața lui la nivelul ăsta”

Oficialul celor de la FCSB a subliniat că problema echipei este calendarul competițional mult mai încărcat decât al rivalelor.

„Îi răspund acum lui Şumudică bolduit, că nu are de unde să știe că n-a antrenat vreodată în viața lui la nivelul ăsta atât de multe meciuri. Noi, într-un an și jumătate, avem 100 de meciuri.

Știți ce înseamnă 100 de meciuri oficiale? Cu 14 meciuri în plus față de adversari, față de Dinamo am avut 14 meciuri în plus. 14 meciuri cu mare încărcătură, să nu se mai mire Şumudică.

Avem mulți accidentați, unii cu accidentări mai puțin grave, alții cu grave, dar care lipsesc”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că problema FCSB este una mentală și speră că jucătorii își vor regla deficiențele în pauza competițională:

„Este pentru prima dată de când sunt în fotbal, din 1992, când am văzut jucători care au zis «Nu mai pot». Nu neapărat fizic, cât mental. Surmenaj este cuvântul, că e aproape imposibil să fii în zona ta de confort când te muți continuu.

Vin peste noi meciurile astea, de asta vrem să se termine, ca să aibă băieții de pe 21 până pe 4 vacanță, ca apoi să avem o pregătire bună. 100 de meciuri!”.

Mihai Stoica: „ N-am avut lot, au fost jucători accidentați”

Întrebat dacă FCSB are capacitatea să ducă la bun sfârșit două sezoane bune, Mihai Stoica a răspuns ferm:

„Ba da, FCSB poate să facă un sezon similar, în situația în care are lot care să-i permită. Noi n-am avut lot, că au fost jucători importanți accidentați, jucători care n-au mai fost la nivelul lor poate și pentru că au fost forțați să joace prea mult și jucători care nu s-au integrat și care nu ne-au ajutat”.

Mihai Stoica a vorbit și despre eșecul campaniei de transferuri din vară.

„Asta e filosofia mea făcută în trecut, la Urziceni și la Steaua. În fiecare an măcar doi jucători să intre în primul 11, chiar dacă e urât pentru cei care au făcut performanțele în sezonul trecut. Trebuie să vinzi și n-am reușit să vindem, culmea după un sezon aproape perfect și e complicat să aduci...

Am gândit-o că dintre Politic, Thiam, Alibec, Graovac măcar doi își fac loc în prima echipă. Graovac şi-a făcut, că au fost accidentări. N-am nimerit-o acum, e vina tuturor că nu s-a gestionat cum trebuie, dar poți ști vreodată cum îți răspunde un jucător care vine în alt mediu?”, a conchis oficialul celor de la FCSB.

Ce a declarat Marius Șumudică

„Anul trecut spuneam că, în momentul în care am jucat cu ei, îi simțeam că treceau ca niște avioane pe lângă mine. Și îi simțeam. Anul trecut, FCSB, din punct de vedere fizic, era o clasă peste toate celelalte. Și vedeam și eu ce lucram, aveam și eu parametrii mei, aveam și eu preparatorii mei care-mi aduceau și explicau tot ceea ce lucram la antrenamente, dar FCSB-ul era din altă sferă.

Îi simțeam cât de bine erau pregătiți fizic. Acum vă pun se eu întrebarea: de ce anul acesta nu mai sunt așa de bine pregătiți fizic? De ce din minutul 70 cad?”, a spus Şumudică, la Fanatik.

FCSB are un sezon slab față de stagiunea trecută

După 19 etape scurse din Liga 1, FCSB se află pe locul 10, la 3 puncte în spatele celor de la UTA Arad, echipă aflată pe ultima poziție de play-off.

Drept comparație, în stagiunea precedentă, „roș-albaștrii” erau lideri după același număr de meciuri disputate, la 4 puncte în fața ocupantei locului 2, CFR Cluj.

De asemenea, diferențele sunt vizibile și pe plan european. În sezonul 2024-2025, după 5 etape jucate din faza principală a Europa League, FCSB se afla pe locul 10, cu 10 puncte.

În prezent, campioana României a strâns numai 3 puncte în cea de-a doua competiție europeană, ocupând locul 31.

