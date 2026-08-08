Farsa anului în Madeira. Ronaldo a râs cu lacrimi Mii de oameni au venit pentru nunta lui Cristiano cu Georgina. Confuzia uriașă l-a distrat pe CR7
Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo (foto: instagram)
Campionate

Farsa anului în Madeira. Ronaldo a râs cu lacrimi Mii de oameni au venit pentru nunta lui Cristiano cu Georgina. Confuzia uriașă l-a distrat pe CR7

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 20:48
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 20:48
  • Scenă desprinsă parcă dintr-o comedie la Funchal. Peste 2.000 de oameni s-au strâns în fața Catedralei din Madeira convinși că acolo urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez.
  • Ronaldo însuși a reacționat ulterior la imaginile devenite virale. Detalii, în articol.
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Funchal a avut sâmbătă, 8 august, parte de una dintre cele mai bizare scene din ultimii ani. În fața Catedralei din oraș s-a adunat o mulțime uriașă de oameni, mulți dintre ei purtând tricouri cu numărul 7, cu telefoanele pregătite și cu speranța că vor vedea unul dintre cele mai urmărite cupluri din lume: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez.

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Confuzia a fost atât de mare încât, în momentul în care un Rolls-Royce a oprit în fața catedralei, oamenii au luat-o razna. Mulțimea a presupus că în mașină se află Georgina și s-a apropiat de vehicul pentru a filma momentul.

Potrivit The Sun, peste 2.000 de fani s-au strâns în zonă, iar membrii familiei și invitații la nunta cuplului au fost nevoiți să-și croiască drum prin mulțime.

Mirele și mireasa au fost Fabio Ramos și Fatima Nicole Cunha Teixeira, un cuplu din Madeira care, cel puțin pentru câteva ore, a ajuns în centrul atenției internaționale fără să fi intenționat acest lucru.

Unul dintre cei prezenți s-a amuzat pe seama situației, întrebându-se cum au putut oamenii să creadă că Ronaldo urma să se căsătorească acolo fără ca măcar să existe un dispozitiv de securitate pe măsură.

Preotul a trebuit să lămurească situația. Cristiano Ronaldo a văzut imaginile și a râs

Situația a devenit atât de absurdă încât inclusiv preotul care a oficiat ceremonia a intervenit, mai scrie sursa citată.

Părintele Marcos Goncalves, parohul Catedralei din Funchal, a transmis un mesaj cât se poate de clar:

„Aceasta este singura nuntă care are loc aici astăzi”.

Partea care a făcut povestea și mai amuzantă a venit după ce imaginile cu mulțimea au ajuns pe internet.

Cristiano Ronaldo a reacționat la unul dintre videoclipurile care arătau sutele de oameni adunați în fața Catedralei și a răspuns cu emoji-uri care râd.

Farsa anului în Madeira. Ronaldo a râs cu lacrimi Mii de oameni au venit pentru nunta lui Cristiano cu Georgina. Confuzia uriașă l-a distrat pe CR7 Farsa anului în Madeira. Ronaldo a râs cu lacrimi Mii de oameni au venit pentru nunta lui Cristiano cu Georgina. Confuzia uriașă l-a distrat pe CR7

Cum a apărut confuzia

În ultimele zile, presa internațională a alimentat intens speculațiile privind nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez.

Mai multe publicații au scris că cei doi ar urma să se căsătorească pe 8 august, la Catedrala din Funchal, în Madeira.

Ronaldo s-a născut în Madeira, iar catedrala din Funchal este unul dintre cele mai importante repere religioase ale orașului. Iar presa relatase că nunta ar putea avea loc chiar acolo, urmată de o petrecere la luxosul Savoy Palace, însă Cristiano și Georgina nu confirmaseră oficial că nunta avea loc în acea zi și în acel loc.

Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina în august 2025. Ea a confirmat atunci logodna pe rețelele sociale, publicând fotografia inelului și mesajul: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”.

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