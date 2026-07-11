Fostul arbitru englez Mark Clattenburg (51 de ani) susține că finala Campionatului Mondial ar urma să fie arbitrată de un italian, chiar dacă decizia FIFA ar putea „supăra multă lume”.

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CM 2026 se apropie de final, iar FIFA trebuie să anunțe curând delegările pentru ultimele meciuri ale turneului: finala mică și finala mare.

Astfel, au apărut multe întrebări legate de arbitrul care va fi prezent la centru în meciul care va decide noua campioană mondială.

Mark Clattenburg: „Finala ar putea fi arbitrată de un italian”

Mark Clattenburg, fost „central” cu aproape 300 de meciuri arbitrate în Premier League, ar fi aflat că finala Mondialului va fi arbitrată de un italian.

Englezul a mai precizat că această decizie luată de FIFA ar putea „supăra multă lume”, deoarece ar fi pentru a patra oară din 1978 și până în prezent când ultimul act al unui Mondial este arbitrat de un italian.

„Am auzit că finala ar putea fi arbitrată din nou de un italian. Infantino este de origine italiană, Collina este italian. O mare parte din puterea din arbitrajul internațional și din lumea fotbalului este concentrată în mâinile italienilor.

FIFA trebuie să păstreze un echilibru și să mulțumească toate cele șase confederații. Dacă ne uităm în urmă, în 2010 finala a fost arbitrată de un englez, în 2014 de un italian, în 2018 de un argentinian, iar în 2022 de un polonez. Dacă acum ajungem din nou la un italian, înseamnă că nu mai există alți arbitri suficient de buni?

Dacă și anul acesta un arbitru italian primește această oportunitate, având în vedere tot ce s-a întâmplat la acest turneu, pentru mine ar fi o mare surpriză”, a declarat Clattenburg în podcastul „Whistleblowers”, citat de dailymail.com.

Mulți oameni ar fi nemulțumiți dacă am avea din nou un arbitru italian la finală. Nu spun că un arbitru italian nu merită această onoare, însă există foarte mulți arbitri talentați care ar putea conduce un asemenea meci. Mark Clattenburg, fost arbitru englez

Singurul arbitru italian prezent la CM 2026 este Maurizio Mariani (44 de ani), care a condus până acum trei meciuri:

Arabia Saudită - Uruguay 1-1 (grupe)

Columbia - RD Congo 1-0 (grupe)

Brazilia - Japonia 2-1 (șaisprezecimi)

Mark Clattenburg consideră că situația este una și mai delicată, având în vedere influența italienilor în conducerea arbitrajului internațional: Pierluigi Collina este președintele Comisiei de Arbitri a FIFA, iar Roberto Rosetti conduce departamentul de arbitraj al UEFA.

Din 1978 și până în prezent, trei „centrali” italieni au arbitrat finala Campionatului Mondial:

CM 1978: Argentina - Olanda 3-1, după prelungiri - Sergio Gonella

CM 2002: Brazilia - Germania 2-0 - Pierluigi Collina

CM 2014: Germania - Argentina 1-0, după prelungiri - Nicola Rizzoli

Clement Turpin, Michael Oliver și Anthony Taylor au șanse să arbitreze finala CM 2026 doar dacă Franța și Anglia nu vor ajunge în ultimul act.

Franța este deja calificată în semifinale, acolo unde va juca cu Spania, în timp ce Anglia urmează să joace cu Norvegia în sferturi.

În celălalt sfert de finală se vor întâlni Argentina și Elveția.

Meciuri importante arbitrate de Mark Clattenburg în cariera sa:

Finala Euro 2016: Portugalia – Franța (1-0 după prelungiri)

Finala UCL 2016: Real Madrid – Atletico Madrid (1-1, 5-3 la penalty-uri)

Finala Cupei Angliei 2016: Manchester United – Crystal Palace (2-1 după prelungiri)

Supercupa Europei 2014: Real Madrid – Sevilla (2-0)

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