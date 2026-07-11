Probleme cu noul stadion Dinamo Proiectul pentru construcția arenei figurează cu datorii de milioane de lei +19 foto
Stadion Dinamo
Superliga

Probleme cu noul stadion Dinamo Proiectul pentru construcția arenei figurează cu datorii de milioane de lei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 14:43
  • Construcția noului stadion Dinamo a intrat într-un impas major, iar întreg proiectul figurează în evidențele CNI cu facturi restante în valoare de câteva milioane de lei.
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Lucrările la noul stadion Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, după 4 luni de la începerea oficială a demolării.

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Facturi restante aferente cofinanțării pentru noul stadion Dinamo

Finanțarea întregului proiect este asigurată prin Compania Națională de Investiții (CNI), iar Primăria Sectorului 2 din București a asigurat o cofinanțare de 20% din valoarea totală estimată a investiției.

Cu toate acestea, proiectul figurează în evidențele CNI cu cu facturi neachitate în valoare de peste 3,91 milioane lei, reprezentând contribuția de cofinanțare ce trebuie să fie suportată de către administrația locală a Sectorului 2, scrie arenaconstruct.ro.

Având în vedere că lucrările la noul stadion Dinamo au început după intrarea în vigoare a OUG 52/2025, această nouă arenă intră sub incidența noilor reglementări.

Astfel, în anul 2026 nu pot fi decontate sume de la bugetul central, prin CNI, pentru realizarea acestui proiect. Guvernul a stabilit că statul va putea face decontări abia începând cu 1 ianuarie 2027.

Contractul este la stadiul fizic de 2%, potrivit celor mai recente date transmise de Compania Națională de Investiții, menționează sursa citată.

  • În conformitate cu prevederile OUG 52/2025, finanțarea guvernamentală pentru stadioane și arene sportive va acoperi maximum 75% din valoarea investițiilor, fiind obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.
25 de luni
este durata de execuție a contractului, perioadă în care constructorul trebuie să finalizeze atât proiectarea, cât și lucrările propriu-zise
  • Demolarea Tribunei Oficiale a vechiului stadion Dinamo a intrat într-un impas major din cauza situației juridice a lojilor oficiale, care aparțin de ACS FC Dinamo București și nu pot fi desființate încă.
  • Explicațiile președintelui CS Dinamo, după ce demolarea stadionului a fost amânată, în luna martie: „Așteptăm autorizația”.
478,3 milioane de lei, fără TVA
este valoarea aproximativă a contractului pentru proiectarea și execuția noii arene Dinamo

Comunicatul CNI despre noul stadion Dinamo

Pe 19 iunie, CNI a făcut câteva precizări importante despre continuarea demolării și despre noua arenă, pentru prosport.ro:

„Lucrările de demolare aferente Fazei I au fost realizate în proporție de aproximativ 70%. […]

În prezent nu există blocaje. Sunt în curs de definitivare soluțiile tehnice rezultate în urma studiilor efectuate în teren de antreprenor. Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate în principal de timpul necesar obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. […]

Există indicii că valoarea investiției ar putea depăși estimările din studiul de fezabilitate. Totuși, în lipsa finalizării proiectului, aceste eventuale costuri suplimentare nu au fost încă cuantificate. […]

Au fost obținute autorizațiile de desființare pentru construcțiile existente pe amplasament. De asemenea, au fost emise toate autorizațiile de construire necesare pentru cele trei componente ale proiectului: galeria tehnică destinată relocării rețelei de termificare, Arena Multifuncțională Dinamo și turnul heliportului aferent Spitalului Floreasca. […]

Până în acest moment au fost finalizate expertizele tehnice și studiile de mediu și geologice necesare elaborării proiectului tehnic.

Având în vedere complexitatea investiției și particularitățile amplasamentului, pe parcursul implementării pot apărea necesități suplimentare privind realizarea unor noi expertize sau studii speciale. […]

CNI estimează că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. […]

La momentul prezent nu sunt estimate alte întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Data de 19 ianuarie 2029 reprezintă termenul înscris în autorizația de desființare. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, contractul prevede o durată de 750 de zile pentru realizare lucrărilor”.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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