Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat în timpul meciului cu Atalanta, scor 1-1, după două cartonașe galbene văzute pentru proteste.

Inter a scăpat victoria după două decizii controversate de arbitraj în ultimele minute, ambele judecate în favoarea Atalantei.

Cristi Chivu și-a aflat pedeapsa

Antrenorul român a fost eliminat în finalul meciului Inter - Atalanta, scor 1-1, primind două cartonașe galbene în decurs de câteva minute, după golul egalizator înscris de echipa oaspete, în minutul 83.

Marți, Comisia de Disciplină a analizat incidentul și a decis să-l suspende o etapă pe Cristi Chivu, anunță tuttomercatoweb.com.

De ce a fost eliminat Cristi Chivu

Pio Esposito a deschis scorul pentru Inter în minutul 26, iar meciul părea să fie la discreția gazdelor.

Dar lucrurile nu au stat deloc așa, iar Atalanta a reușit să restabilească egalitatea prin Krstovic, în minutul 83, la finalul unei acțiuni contestate vehement de gazde.

Nerazzurrii au reclamat un fault în atac a lui Sulemana asupra lui Dumfries în faza premergătoare golului, însă „centralul” Gianluca Manganiello a arătat centrul terenului, moment în care Cristi Chivu a răbufnit la margine. A văzut imediat cartonașul galben.

Acțiunea a fost verificată și în camera VAR, dar decizia inițială a rămas. Chivu a continuat să protesteze vehement, strigând vehement către arbitru: „A fost fault! A fost fault!”. Izbucnirea sa a fost taxată din nou. A primit al doilea „galben” și a fost trimis în tribune.

A fost a doua eliminare a lui Cristi Chivu din Serie A. Precedentul cartonaș roșu văzut de antrenorul român a venit pe vremea când o antrena pe Parma într-un meci cu Napoli.

Inter ocupă primul loc în clasamentul Serie A, cu 68 de puncte acumulate după 29 de etape disputate. AC Milan se află pe locul secund, la o distanță de opt puncte.

Următorul meci disputat de echipa lui Chivu va fi cu Fiorentina, în deplasare, pe 22 martie, în etapa 30 din Serie A. Partida se va disputa duminică, începând cu ora 21:45, și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Citește și

