Aproape de moarte! Fostul star de la Bayern și City și copiii săi, salvați de la înec: „E un miracol că sunt în viață" » Ce s-a întâmplat
Martin Demichelis FOTO: IMAGO
Diverse

Aproape de moarte! Fostul star de la Bayern și City și copiii săi, salvați de la înec: „E un miracol că sunt în viață" » Ce s-a întâmplat

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 09.01.2026, ora 23:23
Actualizat: 09.01.2026, ora 23:34
  • Martin Demichelis (45 de ani), fost jucător la Bayern Munchen și Manchester City, a trecut prin clipe de coșmar, fiind aproape de o tragedie.

Aflat pe plajă, fostul fundaș argentinian a fost la un pas de a se îneca după ce a fost tras de curenți. Alături de acesta se aflau și cei trei copii ai săi.

Martin Demichelis și copiii săi, aproape de o tragedie

Aflat în stațiunea uruguayană Punta del Este, pe malul Oceanului Atlantic, Martin Demichelis a fost aproape de o tragedie, după ce un curent puternic l-a împins în larg. În zona respectivă nu existau salvamari.

Alături de fostul fotbalist se aflau și copiii săi, Bastian, Lola și Emma, dar și nepoata sa, Camila.

Demichelis și cei patru copii au fost salvați de doi salvamari care se aflau în afara programului.

Gustavo Descalzi: „Este un miracol că sunt în viață”

Jurnalistul argentinian Gustavo Descalzi a relatat evenimentul nefericit prin care a trecut Martin Demichelis în direct la o televiziune din Argentina.

„Locul unde s-a întâmplat se numește Eden Rock. Nu este vorba că înotul ar fi interzis acolo, dar cel mai apropiat post de salvamari este la aproximativ un kilometru distanță.

Motivul pentru care spun că este un miracol că sunt în viață este că incidentul s-a întâmplat în timpul unui schimb de tură la salvamari, iar doi dintre ei s-au dus să mănânce ceva și s-au plimbat pe plajă, iar atunci au auzit țipete”, a declarat jurnalistul argentinian, conform thesun.co.uk.

Cine este Martin Demichelis

Martin Demichelis a evoluat de-a lungul carierei sale la formații importante din Europa precum Bayern Munchen, Atletico Madrid, Manchester City sau Espanyol.

El a jucat timp de 11 ani și pentru naționala Argentinei, acolo unde a adunat 51 de meciuri și 2 goluri.

La Bayern, Demichelis a jucat timp de 7 ani, între 2003 și 2010, reușind să câștige de câte patru ori atât campionatul, cât și Cupa Germaniei.

