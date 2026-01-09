Sergio Perez (35 de ani), pilotul celor de la Cadillac, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o la Red Bull, unde a fost coleg cu Max Verstappen (28 de ani).

Perez nu a concurat în Formula 1 în sezonul recent încheiat, după ce s-a despărțit de Red Bull la finalul anului 2024.

În 2026, mexicanul va conduce pentru Cadillac, o echipă care-și face debutul în Formula 1.

Sergio Perez, despre perioada petrecută la Red Bull: „ Mi-au spus că mașina era făcută pentru Max”

Pilotul mexican a vorbit despre cei patru ani în care a făcut echipă cu Verstappen la Red Bull. Perez a lansat critici dure la adresa echipei.

„A fost o situație dificilă. Doar cineva cu adevărat puternic mental poate rezista la așa ceva.

În prima noastră întâlnire, Horner mi-a explicat că mașina a fost construită special pentru Max și că echipa folosea două monoposturi doar pentru că regulamentul îi obliga.

Să fiu mai rapid decât Max era o problemă, să merg mai încet era și mai rău... totul era o problemă. Și când câștigam, atmosfera era cu adevărat tensionată în echipă”, a declarat Perez, conform gazzetta.it.

Sergio Perez: „Psihologul m-a costat 6.000 de lire sterline pentru o ședință”

Sergio Perez a dezvăluit că a fost sfătuit de conducerea Red Bull să meargă la psiholog, după ce a avut o perioadă în care a înregistrat rezultate sub așteptări, dar prețul ședințelor la psiholog a fost unul de-a dreptul șocant.

„Când am ajuns, m-am chinuit. Rezultatele nu veneau, iar la un moment dat m-au sfătuit să merg la psiholog.

Câteva luni mai târziu, am primit o factură de 6.000 de lire sterline... pentru o singură ședință. Le-am spus să i-o trimită lui Helmut Marko. Și, într-un final, el a plătit-o”, a mai spus Perez.

Perez: „Fiul meu era bolnav, iar eu am stat toată săptămâna acolo...”

Pilotul mexican a dezvăluit o întâmplare petrecută la finalul sezonului din 2023. Atunci, Perez a ales să meargă la antrenamente toată săptămâna, deși fiul său se afla în stare gravă la spital.

„Eram în mijlocul luptei cu Hamilton pentru locul doi. Presiunea era enormă și, cu puțin timp înainte de unul dintre Marile Premii decisive, cel din Qatar, fiul meu a făcut pneumonie.

A trebuit să aleg, așa că l-am întrebat pe doctor dacă Emilio era în pericol de moarte. În cele din urmă, am petrecut toată săptămâna în simulator, în timp ce oamenii din echipă m-au numit nebun.

Asta arată cât de mult m-am sacrificat pentru Red Bull, atât pe circuit, cât și în afara lui. M-am implicat mereu 100%”, a conchis Sergio Perez.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport